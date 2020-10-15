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Снова ужесточают карантин: как живет Европа во время пандемии COVID-19

15 октября, 01:34

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Жителям Европы приходится все больше ограничивать себя

Ежедневно в Европе фиксируют все больше случаев коронавируса. Из-за этого власти стран идут на радикальные методы – ужесточают карантин.

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Об этом сообщает DW.

В Нидерландах будут закрытыми бары, кафе и рестораны. С 20:00 до 7:00 действует запрет на продажу и употребление алкоголя и каннабиса.

Кроме того, голландцам разрешено принимать у себя дома только трех гостей в день, а в общественных местах необходима маска.

В Чехии также закрывают все бары и рестораны. Употребление алкоголя в общественных местах строго запрещено. Собираться вместе могут максимум шесть человек, а школьники и студенты перешли на онлайн-обучение.

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В то же время в Хорватии в полночь закрываются бары и рестораны, а количество гостей ограничивается. Кроме того, публичные собрания с более чем 50 участниками должны быть зарегистрированы как минимум за пять дней.

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К слову, в Испании также неблагоприятная ситуация. В Мадриде сейчас действует режим ЧП, который ввели на две недели. Жителям города больше не разрешается покидать свои дома, однако бывают и исключения.

Новые ограничения действуют и в популярном у туристов регионе Каталония. Все бары и рестораны здесь будут закрыты на две недели с 15 октября.

Ввиду рекордного числа новых случаев заражения Португалия также ужесточила карантинные меры. Определенные группы населения должны будут пользоваться приложением Corona.

Во Франции из-за быстрого роста количества больных в стране президент Эммануэль Макрон объявил ночной комендантский час с 21:00 до 6:00 для Парижа и восьми других французских городов.

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Также мы писали о том, что Великобритания может ввести карантин "очень высокого уровня" из-за распространения коронавируса в Большом Манчестере и Ланкашире.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Европа карантин коронавирус COVID-19
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