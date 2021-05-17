Снова война? Армения заявила о росте напряженности на границе с Азербайджаном

Как заявили в Армении накануне, вооруженные силы Азербайджана пытались провести работы, чтобы "скорректировать" границы

Фото: Tigran Mehrabyan/PAN Photo via REUTERS

На границе Армении и Азербайджана снова наблюдается рост напряженности.

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Об этом написал и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в Facebook.

"После заседания Совбеза наблюдается тенденция напряженности и агрессии азербайджанских сил на некоторых участках армяно-азербайджанской границы", - написал Пашинян.

По его словам, помимо мер внутренней безопасности, Армения активирует процедуры в соответствии с договором ОДКБ и армяно-российской стратегической системой

Пашинян считает, что уточнение границ между Арменией и Азербайджаном должно проходить в трехстороннем формате. На заседании Совбеза он заявил, что переговоры с азербайджанской стороной по урегулированию ситуации на границе продолжатся 19 мая.

Что говорят в Азербайджане?

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Президент Ильхам Алиев считает, что ситуация на границе с Арменией остается стабильной. Он заявил, что обращение Армении в ОДКБ по поводу этой ситуации является необоснованным и попыткой интернационализировать вопрос.

Что происходит?

12 мая Минобороны Армении сообщило, что вооруженные силы Азербайджана пытались провести работы, чтобы "скорректировать" границы в приграничном районе Сюникской области, однако, якобы после принятых армянскими подразделениями мер, эти работы прекратились.

Никол Пашинян собрал заседание Совета безопасности Армении, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию страны.

Пашинян заявил, что азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км.

МИД Азербайджана заявил, что войска страны передвигаются на позициях, принадлежащих Азербайджану.

Недавно мы писали, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе они не имеют территориальных претензий к Армении.