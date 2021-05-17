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Снова война? Армения заявила о росте напряженности на границе с Азербайджаном

17 мая, 12:05

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Как заявили в Армении накануне, вооруженные силы Азербайджана пытались провести работы, чтобы "скорректировать" границы

Фото: Tigran Mehrabyan/PAN Photo via REUTERS

Фото: Tigran Mehrabyan/PAN Photo via REUTERS

На границе Армении и Азербайджана снова наблюдается рост напряженности.

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Об этом написал и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в Facebook.

"После заседания Совбеза наблюдается тенденция напряженности и агрессии азербайджанских сил на некоторых участках армяно-азербайджанской границы", - написал Пашинян.

По его словам, помимо мер внутренней безопасности, Армения активирует процедуры в соответствии с договором ОДКБ и армяно-российской стратегической системой

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Пашинян считает, что уточнение границ между Арменией и Азербайджаном должно проходить в трехстороннем формате. На заседании Совбеза он заявил, что переговоры с азербайджанской стороной по урегулированию ситуации на границе продолжатся 19 мая.

Что говорят в Азербайджане?

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Президент Ильхам Алиев считает, что ситуация на границе с Арменией остается стабильной. Он заявил, что обращение Армении в ОДКБ по поводу этой ситуации является необоснованным и попыткой интернационализировать вопрос.

Что происходит?

  • 12 мая Минобороны Армении сообщило, что вооруженные силы Азербайджана пытались провести работы, чтобы "скорректировать" границы в приграничном районе Сюникской области, однако, якобы после принятых армянскими подразделениями мер, эти работы прекратились.
  • Никол Пашинян собрал заседание Совета безопасности Армении, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию страны.
  • Пашинян заявил, что азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км.
  • МИД Азербайджана заявил, что войска страны передвигаются на позициях, принадлежащих Азербайджану.

Недавно мы писали, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе они не имеют территориальных претензий к Армении.

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