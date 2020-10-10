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Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в срыве перемирия

10 октября, 12:48

Мария Журенко Мария Журенко

Страны объявили перемирие в 11:00 по киевскому времени

В Минобороны Азербайджана заявили, что после вступления в силу режима прекращения огня войска Армении ведут обстрел городов Тертер и Агдам.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Так, в Азербайджане завили, что армия Армении обстреливает территории Тертерского и Агдамского районов.

В свою очередь пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что заявление Азербайджана о том, что армянская сторона стреляет в направлении Татаринского и Агдамского районов, – это ложь.

Так же она заявила, что после оглашения перемирия азербайджанская армия предприняли атаку на участок Карахамбейли.

По сообщениям российских СМИ, в Степанакерте звучит сирена воздушной тревоги, несмотря на режим прекращения огня.

Напомним, накануне перемирия между странами, Азербайджан заявил об обстрелах в городе Гадрут в Нагорном Карабахе со стороны Армении.

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Азербайджан Армения война нагорный карабах конфликт
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