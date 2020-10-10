Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в срыве перемирия

В Минобороны Азербайджана заявили, что после вступления в силу режима прекращения огня войска Армении ведут обстрел городов Тертер и Агдам.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
Так, в Азербайджане завили, что армия Армении обстреливает территории Тертерского и Агдамского районов.
В свою очередь пресс-
Так же она заявила, что после оглашения перемирия азербайджанская армия предприняли атаку на участок Карахамбейли.
По сообщениям российских СМИ, в Степанакерте звучит сирена воздушной тревоги, несмотря на режим прекращения огня.
Напомним, накануне перемирия между странами, Азербайджан заявил об обстрелах в городе Гадрут в Нагорном Карабахе со стороны Армении.
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