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Сотни людей прыгали в воду, чтобы спастись. В Индонезии загорелся паром (видео)

30 мая, 00:12

Денис Беспалов Денис Беспалов

В Индонезии загорелся паром, на котором было почти 200 человек, люди в панике бросались в воду

В Индонезии загорелся паром с пассажирами. Фото: BASARNAS

В Индонезии загорелся паром с пассажирами. Фото: BASARNAS

В Индонезии в море загорелся пассажирский паром KM Karya Indah со 195 людьми на борту, среди которых 22 ребенка и 14 членов экипажа.

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Об этом сообщает The Washington Post.

Паром отправился из Тернате в провинции Северный Малку в порт Санану на удаленном острове Лимафатола. Спустя 15 минут после отплытия паром загорелся.

Пассажирам и экипажу парома пришлось прыгать в воду. Они хватались за плавучие обломки и предметы в воде.

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В Индонезии загорелся паром. Источник: Associated Press

Как сообщается, все пассажиры и члены экипажа были спасены. Их эвакуировали на соседний остров. Отмечается, что в спасательной операции приняли участие местные рыбаки.

В Индонезии загорелся паром. Источник: Associated Press
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По словам пассажиров, пожар начался в машинном отделении. Власти намерены расследовать причину возгорания на пароме.

Ранее сообщалось, что в Индонезии затонула подводная лодка – на борту были 53 человека.

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