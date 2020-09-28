Сотни убитых: Армения и Азербайджан рассказали о больших потерях

Война в Нагорном Карабахе набирает обороты, сегодня бои снова возобновились. При этом стороны заявляют о большом количестве погибших в результате боевых действий за вчерашний день.

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Так, в Минобороны Азербайджана заявляют, ссылаясь на разведданные, что за вчерашний день было уничтожено 22 армянских танка и другой бронетехники, 15 зенитно-ракетных комплексов "Оса", 18 беспилотников, 8 артиллерийских установок. Потери противника в живой силе составили более 550 человек убитыми и ранеными, три склада боеприпасов армянской армии были уничтожены на различных направлениях. Также в ведомстве утверждают, что в районе села Талыш был уничтожен командир десантно-штурмового батальона, а личный состав воинской части, которым он командовал, понес большие потери.

Видео: Минобороны Азербайджана

В свою очередь в Минобороны Армении опровергли заявления азербайджанской стороны о потерях 550 человек в армянской армии. По данным непризнанной Нагорно-Карабахской республики, в ходе боев на линии соприкосновения с армянской стороны погибли 31 человек, передает "Интерфакс".

Также представитель оборонного ведомства Армении Арцрун Ованнисян заявил, что азербайджанская армия за день боев потеряла 200 военнослужащих, около 30 танков и около двух десятков беспилотников.

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А тем временем пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что боевые действия между Азербайджаном и Арменией снова возобновились сегодня утром, передает "Европейская правда".

"Рано утром противник возобновил наступательные действия с применением артиллерии, бронетехники, в том числе тяжелой огнеметной системы "ТОС". Армянские подразделения хладнокровно противостоят посягательствам азербайджанских ВС, принимают соответствующие меры, нанося противнику значительные потери в живой силе и технике", – сообщили в ведомстве.

Как сообщали новости "Сегодня", тлеющий многолетний конфликт в Нагорном Карабахе возобновился рано утром 27 сентября, когда армии Азербайджана и Армении начали обоюдные обстрелы – в ход пошла танки, самолеты, беспилотники и артиллерия. В обеих странах было объявлено военное положение. В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что их военные заняли села Гараханбейли, Гарвянд, Горадиз, Йухары-Абдулрахменлы в Физулинском районе, Боюк-Мярчанлы и Нюзгяр в Джабраильском районе. Читайте подробней, как мир отреагировал на войну в Карабахе.

Азербайджанская сторона заявляла о гибели пяти членов одной семьи, а в Армении со своей стороны сообщали о десятках погибших и раненных среди мирного населения. Армения показала жесткое видео последствий обстрела азербайджанцев.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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