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Совбез ООН экстренно собирается из-за посадки самолета Ryanair в Минске и задержания Протасевича

26 мая, 00:15

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Эстония, Ирландия и Франция созывают экстренное заседания Совета Безопасности – оно пройдет за закрытыми дверями

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию с принудительной посадкой в Минске лайнера компании Ryanair и дальнейшим арестом белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки.

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Об этом сообщает Euronews.

Дипломатические источники заявили, что встречу Совбеза созвали Эстония, Франция и Ирландия.

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Встреча пройдет за закрытыми дверями и в неформальном формате. При этом никто из стран-членов Совбеза не может выступить против заседания, хотя любое критическое решение наверняка будет принято в штыки Россией, которая является постоянным членом организации.

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У Верховного комиссара ООН по правам человека уже заявили, что в организации "шокированы незаконным арестом и произвольным содержанием" Протасевича, "угрозой применения военной силы" для его задержания и "злоупотреблением государственной власти против журналиста, выполняющего функции, защищенные международным правом".

Кроме того, недавнее видео, на котором журналист "сознался" в организации массовых беспорядков, в ООН назвали фейковым, отметив синяки на лице мужчины.

Напомним, что сегодня провластные белорусские СМИ опубликовали видео с подругой Протасевича Софией Сапегой, которая "созналась" в публикации личных данных силовиков. Девушку поместили под арест на два месяца, сейчас ее содержат в СИЗО.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске

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