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Совбез ООН срочно проведет заседание из-за войны в Украине – что обсудят

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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6 июня, 06:59
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Ожидается участие в работе Совбеза главы Европейского Совета Шарля Мишеля
Совбез ООН обсудит войну в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Совбез ООН обсудит войну в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Совет Безопасности ООН проведет заседание по ситуации в Украине. Оно состоится сегодня, 6 июня, и начнется в 17:00 (по Киеву). Основное внимание будет уделяться сексуальному насилию, связанному с конфликтом, и торговле людьми в контексте войны в Украине.

Об этом сообщили в секретариате Совбеза, передает "Укринформ".

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Также запланированы выступления специального представителя по сексуальному насилию в условиях конфликта Прамилы Паттен, представителей гражданского общества из Украины и США.

Кроме того, ожидается участие в работе Совбеза главы Европейского Совета Шарля Мишеля.

К участию в заседании Совета приглашена Украина, ожидается выступление постпреда при ООН Сергея Кислицы.

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В ООН назвали шокирующие цифры жертв российской войны в Украине

Из-за полномасштабного вторжения в Украину, которое Российская Федерация начала 24 февраля, погибли 4113 гражданских. Кроме того, 4916 человек были ранены. Об этом сообщает ООН.

По информации ООН, в частности:

  • убиты 4113 человек (1550 мужчин, 1023 женщины, 95 девочек и 100 мальчиков, а также 69 детей и 1276 взрослых, пол которых пока неизвестен);
  • ранены 4916 человек (978 мужчин, 658 женщин, 115 девочек и 138 мальчиков, а также 168 детей и 2859 взрослых, пол которых пока неизвестен).

На Донбассе — 2337 убитых и 2808 раненых. В других областях, где продолжались или продолжаются боевые действия, погибли 1776 человек и еще 2108 получили ранения.

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Большинство жертв среди гражданского населения в результате обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов.

Кроме того, в ООН подчеркивают, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ждут подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область) и Попасной (Луганская область).

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ББМ 3392
ББМ
4
Артиллерия 686
Артиллерия
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Средства ПВО 95
Средства ПВО
6
РСЗО 207
РСЗО
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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