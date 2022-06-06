Совбез ООН срочно проведет заседание из-за войны в Украине – что обсудят

Ожидается участие в работе Совбеза главы Европейского Совета Шарля Мишеля

Совбез ООН обсудит войну в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Совет Безопасности ООН проведет заседание по ситуации в Украине. Оно состоится сегодня, 6 июня, и начнется в 17:00 (по Киеву). Основное внимание будет уделяться сексуальному насилию, связанному с конфликтом, и торговле людьми в контексте войны в Украине.

Об этом сообщили в секретариате Совбеза, передает "Укринформ".

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Также запланированы выступления специального представителя по сексуальному насилию в условиях конфликта Прамилы Паттен, представителей гражданского общества из Украины и США.

Кроме того, ожидается участие в работе Совбеза главы Европейского Совета Шарля Мишеля.

К участию в заседании Совета приглашена Украина, ожидается выступление постпреда при ООН Сергея Кислицы.

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В ООН назвали шокирующие цифры жертв российской войны в Украине

Из-за полномасштабного вторжения в Украину, которое Российская Федерация начала 24 февраля, погибли 4113 гражданских. Кроме того, 4916 человек были ранены. Об этом сообщает ООН.

По информации ООН, в частности:

убиты 4113 человек (1550 мужчин, 1023 женщины, 95 девочек и 100 мальчиков, а также 69 детей и 1276 взрослых, пол которых пока неизвестен);

ранены 4916 человек (978 мужчин, 658 женщин, 115 девочек и 138 мальчиков, а также 168 детей и 2859 взрослых, пол которых пока неизвестен).

На Донбассе — 2337 убитых и 2808 раненых. В других областях, где продолжались или продолжаются боевые действия, погибли 1776 человек и еще 2108 получили ранения.

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Большинство жертв среди гражданского населения в результате обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов.

Кроме того, в ООН подчеркивают, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ждут подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область) и Попасной (Луганская область).

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