Совбез ООН впервые с 24 февраля сделал заявление по Украине: в нем нет ни слова о войне и России

Совет Безопасности ООН в пятницу единогласно поддержал мирное урегулирование ситуации в Украине. Об этом написал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Twitter.

Today, for the first time, the Security Council spoke with one voice for peace in Ukraine.



As I have often said, the world must come together to silence the guns and uphold the values of the @UN Charter.