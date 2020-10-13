В мире создаются десятки вакцин от коронавируса: когда они появятся

На данный момент в мире разрабатывается 40 вакцин от коронавирусной инфекции, из которых каждая четвертая находится на заключительной стадии испытаний.

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Об этом, как сообщает Economic Times, заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Сума Сваминатан.

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"Сейчас у нас на определенной стадии клинических испытаний находится более 40 вакцин-кандидатов, и 10 из них находятся на третьей фазе испытаний, то есть на заключительном этапе клинических тестирований, которые сообщат нам об их эффективности и безопасности", – сказала Сваминатан.

Она утверждает, что результаты исследований следует ожидает не ранее декабря 2020 года или начала 2021-го.

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Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вакцина от коронавируса не будет массово применяться по меньшей мере до 2021 года.

В то же время, как считает, директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, не стоит рассчитывать, что появление вакцины от коронавируса COVID-19 остановит пандемию этой инфекции в мире.

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