Українська
$ 27,84
33,68
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Спять в "клоповниках" и прямо на улице: 180 украинцев застряли на курорте в Танзании

15 февраля, 13:52

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Туристы больше двух суток не могут вылететь с Занзибара домой

Около двух сотен украинских туристов застряли на популярном среди путешественников танзанийском острове Занзибар из-за поломки самолета.

Реклама

Об этом официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил в своем Twitter 15 февраля.

По его словам, поскольку в Танзании посольства нашей страны нет, решением вопроса занимаются дипломаты в Найроби.

"Около 180 украинских туристов застряли на Занзибаре. Сломался самолет. МИД и посольство в Кении работают с туроператором, чтобы он обеспечил граждан надлежащими условиями пребывания на время задержки и как можно скорее решил вопрос их возвращения", – пишет Николенко.

Антон Ткачев – один из тех, кто оказался в этой ситуации. На своей странице в Facebook он пишет, что сломавшийся самолет принадлежит украинской лоукост-авиакомпании SkyUp Airlines.

Реклама

По его словам, это произошло еще 13 февраля. После этого туроператор на двое суток расселил украинцев в других отелях. Один из них Ткачев назвал "клоповником", из-за условий проживания:

Во втором отеле туристам пришлось спать под открытым небом:

В тренде
Три главные новости науки за прошедшую неделю

При этом в первый же день украинцев заставили около 8 часов прождать в аэропорту, а на второй – они ждали пять часов.

Реклама

"Мы уже в отчаянии. Кажется, останемся здесь дальше бомжевать по этим ужасным гостиницам", – резюмирует украинец.

Среди комментариев есть реакция и авиаперевозчика:

"Просим прощения за неудобства. Поверьте, нам не безразлична ситуация в который вы оказались. К сожалению, обстоятельства являются форс-мажорными. Мы делаем все возможное, чтобы вы оказались дома. О любых изменениях мы обязательно вас проинформируем".

Напомним, в прошлом месяце мы писали о шести украинцах, которые из-за карантина на две недели застряли в аэропорту Мадрида.

Реклама

А после вспышки коронавирусной инфекции в прошлом году в Доминикане застряли 129 украинцев, включая двух беременных женщин и не менее 12 детей.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Танзания самолет туристы украинцы за границей путешественники SkyUp

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Откуда взялся коронавирус: эксперт из миссии ВОЗ заявил о новых уликах
Откуда взялся коронавирус: эксперт из миссии ВОЗ заявил о новых уликахДругие страны
В более 80% случаев люди болеют коронавирусом бессимптомно – исследование
В более 80% случаев люди болеют коронавирусом бессимптомно – исследованиеДругие страны
ВОЗ завершила расследование в Ухане: главное о происхождении коронавируса
ВОЗ завершила расследование в Ухане: главное о происхождении коронавирусаДругие страны
Россия в бешенстве: главные заявления стран на заседании Совбеза ООН
Россия в бешенстве: главные заявления стран на заседании Совбеза ООНУкраина
Павел Дуров встретился с наследным принцем Дубая (фото)
Павел Дуров встретился с наследным принцем Дубая (фото)Другие страны
Любимый курорт украинцев в Турции разрушил торнадо: фото и видео
Любимый курорт украинцев в Турции разрушил торнадо: фото и видеоДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять