Спираль смертей и разрушений. Папа Римский о конфликте Израиля и Палестины

Понтифик опасается, что конфликт может разрастись, и призывает стороны остановиться

Папа Римский отреагировал на эскалацию на Ближнем Востоке. Коллаж.

Конфликт между Израилем и Палестиной может иметь большие последствия для мира.

Реклама

Об этом заявил Папа Римский, передает Vatican News.

"В последние дни жесткие вооруженные столкновения преобладали в секторе Газа и Израиле, и они угрожают перерасти в спираль смертей и разрушений. Многие люди получили ранения, многие невинные люди погибли. И среди них есть дети, что ужасно и недопустимо. Их смерть – знак того, что нет желания строить будущее, а есть желание его разрушить", – заявил Франциск.

Читайте также: Удар по штабу ХАМАС в секторе Газа. Израильские военные раскрыли детали операции

Понтифик осудил рост ненависти и насилия в израильских городах, назвав беспорядки "серьезной раной" для мирного сосуществования между гражданами Израиля, которую будет "сложно залечить", если не будет немедленного диалога.

Реклама

Ранее сообщалось, что боевики ХАМАС снова ударили по Израилю и получили сдачи.