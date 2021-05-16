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Спираль смертей и разрушений. Папа Римский о конфликте Израиля и Палестины

16 мая, 16:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

Понтифик опасается, что конфликт может разрастись, и призывает стороны остановиться

Папа Римский отреагировал на эскалацию на Ближнем Востоке. Коллаж.

Папа Римский отреагировал на эскалацию на Ближнем Востоке. Коллаж.

Конфликт между Израилем и Палестиной может иметь большие последствия для мира.

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Об этом заявил Папа Римский, передает Vatican News.

"В последние дни жесткие вооруженные столкновения преобладали в секторе Газа и Израиле, и они угрожают перерасти в спираль смертей и разрушений. Многие люди получили ранения, многие невинные люди погибли. И среди них есть дети, что ужасно и недопустимо. Их смерть – знак того, что нет желания строить будущее, а есть желание его разрушить", – заявил Франциск.

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Понтифик осудил рост ненависти и насилия в израильских городах, назвав беспорядки "серьезной раной" для мирного сосуществования между гражданами Израиля, которую будет "сложно залечить", если не будет немедленного диалога.

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Ранее сообщалось, что боевики ХАМАС снова ударили по Израилю и получили сдачи.

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