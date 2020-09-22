Списки старые, никто не увольняется: в МВД Беларуси отреагировали на утечку данных силовиков

Власти утверждают, что силовики в последнее время почти не увольняются

Утечки персональных данных сотрудников органов внутренних дел не было, опубликованные в последние дни списки недостоверные. Об этом заявила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в эфире одного из российских каналов, передает ТАСС.

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"Конфиденциальной информации о сотрудниках опубликовано не было", – сказала она.

Чемоданова утверждает, что личные данные сотрудников, которые были опубликованы одним из оппозиционных телеграм-каналов, не являются достоверными.

"По информации нашего главного управления собственной безопасности МВД, в качестве актуального был предоставлен список четырехлетней давности. Очевидно, что за это время ряд сотрудников перешли уже на другие должности, в другие подразделения и ведомства. Некоторые уволились в связи с выслугой лет", – зачвила она.

Представитель МВД также опровергла сообщения о массовых увольнениях сотрудников из правоохранительных органов.

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"За восемь месяцев текущего года из органов внутренних дел уволилось на 11% меньше милиционеров, чем за аналогичный период 2019 года", – утверждает Чемоданова.

Напомним, 19 сентября белорусский оппозиционный телеграм-канал Nexta Live опубликовал список с личными данными1010 сотрудников МВД, причастных к задержаниям и издевательствам над участниками протестов в Беларуси. На следующий день, после жесткого разгона протеста в Бресте, список дополнили данными местных силовиков.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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