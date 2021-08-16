Сплошная давка, люди толпами бегут к самолетам. Что творится в аэропорту в Кабуле – видео

В аэропорту Кабула начался хаос: тысячи людей не смогли улететь, слышны выстрелы

Люди пытаются покинуть Афганистан. Фото: коллаж "Сегодня"

После того, как талибы заявили, что установили полный контроль над Кабулом и Афганистаном в целом, тысячи людей пытались покинуть страну. Эвакуация превратилась в сплошную давку и хаос.

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Пользователи соцсетей показали, что происходило утром в аэропорту столицы.

Местный журналист пишет, что в аэропорту слышны звуки от выстрелов.

Толпы людей бежат к самолету, чтобы быстрее улететь из страны. Эвакуироваться пытались также семьи с детьми.

Также показали видео, как люди залезают по лестнице в самолет и толкаются, пытаясь выбить себе место.

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"Полная беспомощность в аэропорту Кабула. Это душераздирающе!", - написал журналист.

Тем временем талибы с утра 16 августа начали проверять гражданские автомобили на улицах Кабула.

Как талибы захватывали Кабул

Рано утром боевики "Талибана" сначала вошли на окраины города, а затем полностью захватили афганскую столицу. В городе началась стрельба.

Одно из первых решений талибов – освободить всех заключенных тюрьмы Пули-Чахри, расположенной восточнее Кабула. В этой тюрьме содержалось около 5 тыс. заключенных. В том числе – те, кто был арестован за участие в движении "Талибан".

Пока талибы наступали на Кабул, местное телевидение показывало выступление министра внутренних дел Афганистана Таджа Мохаммад Джахида. Он утверждал, что людям бояться нечего.

"Те, кто устраивает беспорядки, получит отпор. Безопасность города гарантирована, на него не нападут. Есть соглашение про мирную передачу власти временной администрации", – говорил министр.

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Напомним, "Талибан" вернул себе власть над Афганистаном во второй раз. Первый раз это случилось ровно 20 лет назад. При захвате Кабула талибы особенно подчеркивали, что боевые действия в столице не ведутся.

Мировые информагентства распространили снимок, на котором президент Ашраф Гани обнимает представителя "Талибана". Сообщалось, что глава государства передал свои полномочия временной администрации, а затем покинул страну.

Известный российский теннисист Евгений Кафельников высмеял Россию за сотрудничество с "Талибаном". Спортсмен опубликовал пост в Twitter, в котором написал по этому поводу: "дипломатия мирового уровня у России".

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Подробнее о том, как Кабул пережил смену власти – в сюжете: