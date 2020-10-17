Сразу в трех музеях! В Турции запустили украиноязычные аудиогиды

В Турции в трех известных музеях для туристов запустили аудиогиды на украинском языке. На сегодняшний день аудиогиды введены уже в пяти крупнейших музеях Турции.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Так, аудиогиды появились в:
- крупнейшем дворце Турции – Долмабахче;
- музее под открытым небом Эфес;
- Национальном парке Гёреме, что в Каппадокии.
Также во время визита в Турцию супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена посетила церемонию запуска украиноязычного аудиогида в Долмабахче. На мероприятии присутствовала и первая леди Турции Эмине Эрдоган.
"Сегодня, запуская украиноязычные аудиогиды сразу в трех самых известных музеях Турции, мы еще больше объединяем наши страны", – отметила Елена Зеленская.
По словам Зеленской, ежегодно более миллиона украинцев посещают Турцию, чтобы отдохнуть и оздоровиться.
"А еще – чтобы приобщиться к величественному культурному наследию этой страны, которое должно быть доступно нашим гражданам именно на украинском языке. И мы будем продолжать работать над тем, чтобы в Турции и вообще в мире увеличилось украинских аудиогидов, а значит – и Украины", – сказала она.
Сообщается, что в общем украиноязычные аудиогиды введены уже в пяти крупнейших музеях Турции.
Ведь в 2019 году аудиогиды на украинском также появились в стамбульских Айя-Софии и дворце Топкапы.
Долмабахче – самый большой дворец в Турции. Построенный в 1843-1856 гг. дворец был домом для шести турецких султанов.
Эфес – музейный комплекс под открытым небом, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и входит в пятерку музеев Турции по количеству посетителей. С этим легендарным городом связаны судьбы исторических личностей – Александра Македонского, Гая Юлия Цезаря и Марка Антония, а также египетской царицы Клеопатры.
Национальный парк Гёреме – музей под открытым небом, который расположен в районе Каппадокия и занимает площадь 300 кв. км. В ареал парка входит большое количество скальных образований, пещерных церквей и монастырских сооружений.
Напомним, ранее Украина подписала Меморандум с Администрацией исторических королевских дворцоводин о создании первого в Великобритании аудиогида на украинском языке.
Также президент Владимир Зеленский и его супруга во время визита в Австрию посетили церемонию запуска украиноязычного аудиогида в Венском музее истории искусств.
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