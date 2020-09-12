США готовят санкции против чиновников Беларуси

Соединенные Штаты Америки готовят персональные санкции против чиновников Беларуси, причастных к репрессиям в стране и нарушениям прав человека.

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Об этом заявил первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган, сообщает Deutsche Welle.

"Я ожидаю, что через несколько дней мы сможем окончательно определить дополнительный список санкций", – отметил он, добавив, что Вашингтон не ставит введение санкций в зависимость от подобных действий Евросоюза.

Сейчас под американскими санкциями находятся 16 белорусских чиновников, включая президента страны Александра Лукашенко. Ограничения включают запрет на въезд в США и заморозку активов на их территории.

При этом Вашингтон пока не готовят экономических санкции в отношении Беларуси, но они не исключены в будущем.

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"Если говорить о секторальных санкциях или санкциях против предприятий, то, исходя из развития ситуации, дополнительные меры могут быть рассмотрены. Но мы принимаем во внимание, что людям в Беларуси надо работать, надо получать зарплату... Мы не хотим вводить штрафные меры, которые лягут на плечи людей в Беларуси", - добавил Биган.

Заместитель госсекретаря подчеркнул, что конфликт в Беларуси – не геополитический.

"Мы не ставим Беларусь перед выбором между Востоком или Западом. Это не соревнование между США и Россией. Это битва между правителем и народом, которым он хочет править", - заявил Биган, напомнив, что большинство белорусов считали Россию "самой близкой для них страной".

"И мы это уважаем", – добавил чиновник.

При этом Биган не стал отвечать на вопрос, признают ли США выборы Лукашенко, отметив, что выборы "не придали легитимности правителю Беларуси".

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Кроме того, представитель Госдепа призвал Беларусь принять предложение ОБСЕ о посредничестве в диалоге с протестующими и оппозицией.

Ранее мы сообщали, что в Европе продолжают решать вопрос введения персональных санкций против белорусских чиновников, причастных к подавлению массовых протестов в республике. В понедельник появилась информация, что Евросоюз включит в формируемый в связи с событиями в Беларуси черный список не более 20 человек и санкции не затронут президента Александра Лукашенко.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что несколько стран Евросоюза отказываются вводить персональные санкции против Лукашенко. В первую очередь это Германия, Франция и Италия.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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