США нанесли удар по "Исламскому государству" в Афганистане

На востоке Афганистана уничтожили важного для террористической организации боевика, заявили американские военные

США нанесли удар по "Исламскому государству" / Фото: REUTERS, REUTERS/Mike Blake, REUTERS/Mohammad Ismail

Американские военные нанесли удар с беспилотника по "планировщику атак" "Исламского государства" на востоке Афганистана. Такое решение США приняли после того, как в результате взрыва террориста-смертника в аэропорту Кабула погибли 13 американских военнослужащих и множество афганцев.

Реклама

Удар нанесен в провинции Нангархар на востоке от Кабула, неподалеку на границе с Пакистаном, сообщает агентство Reuters.

"Первоначальные признаки указывают на то, что мы уничтожили цель. Нам не известно о жертвах среди гражданского населения", – говорится в заявлении американских военных.

Официальный представитель США на условиях анонимности сообщил, что удар был нанесен по боевику "Исламского государства", который занимался планированием атак на американских военных. При этом не сообщается, была ли цель напрямую связана с атакой в ​​аэропорту Кабула.

Дрон поразил боевика, когда тот находился в машине с сообщником "Исламского государства". Считается, что оба были убиты, отметил американский представитель.

Теракт в аэропорту Кабула

Реклама

26 августа возле аэропорта Кабула произошло два взрыва. В результате погибли афганцы, которые пытались покинуть Афганистан и американские военные.

Взрыв произвел террорист-смертник. Еще один человек открыл беспорядочную стрельбу. Ответственность взяла на себя террористическая организация "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

Американский президент Джо Байден пообещал наказать ИГИЛ за взрывы в Афганистане и заявил, что США не остановят эвакуацию и доведут до конца свою миссию. Он уточнил, что США нанесут удар по террористам именно там, где и когда им будет удобно.

Напомним:

После того как весной США начали вывод войск из Афганистана, движение "Талибан" быстро и почти без сопротивления захватило столицы более 20 провинций страны.

13 августа 2021 года талибы вошли в Кабул. После непродолжительных переговоров из страны улетел президент Ашраф Гани.

Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своих посольств в Кабуле. На некоторых самолетах смогли вылететь за границу несколько сотен афганцев.

Реклама

Сайт "Сегодня" также писал, что движение "Талибан" опасно не только для граждан Афганистана, оно опасно для всего мира, поскольку практикует теракты.