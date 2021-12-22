США не войдут в "нормандский формат", но обещают другую помощь Украине

США готовы способствовать разрешению конфликта между Украиной и Россией

На фото "нормандская тройка": слева на диване Олаф Шольц, за столом - Макрон, справа - Зеленский / Фото: Коллаж: Сегодня

Штаты не будут принимать участие в "нормандском формате", но готовы поддерживать процесс и содействовать выполнению Минских договоренностей. Об этом сказала помощница госсекретаря США Карен Донфрид, сообщает Голос Америки.

"Речь не идет о присоединении Америки к "нормандскому процессу". Речь идет о том, что мы поддерживаем уже продолжающуюся дипломатию и будем продолжать сотрудничать в этом вопросе не только с украинцами и россиянами, но и французами, немцами и ОБСЕ", — рассказала Донфрид.

По ее словам, основной целью ее визита в Киев, Москву и Брюссель было донести то, что США открыты для того, чтобы содействовать выполнению Минских соглашений в поддержку "нормандского процесса".

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"Эта поездка была продуктивной, важная возможность подтвердить наши обязательства перед Украиной, поощрить Россию к деэскалации и продолжить дипломатический путь, наконец тесно сотрудничать с нашими союзниками по НАТО и партнерами с ЕС", – сказала она.

Донфрид отметила, США и европейские союзники соглашаются, что Минские соглашения — это пока что единственный путь к разрешению конфликта между Украиной и Россией.

Она предположила, что двусторонние контакты между США и Россией могут состояться уже в январе.

"По двустороннему сотрудничеству мы решим дату совместно с Россией. Мы думаем, это произойдет в январе", – отметила она.

Говоря о том, как быстро США отреагируют при дальнейшем вторжении России в Украину, Донфрид ответила: "немедленно".

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США хотели видеть в "нормандском формате"

Во время телефонного разговора президента США Джозефа Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским, длившегося 1,5 часа, американский лидер сказал, что он включится в переговорный процесс по Донбассу. Комментируя присоединение США к переговорам, президент Франции Эммануэль Макрон высказался за сохранение переговоров в рамках "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина) – т.е. без США.

15 декабря Зеленский заявил в Брюсселе во время брифинга по итогам первого дня переговоров на полях саммита "Восточного партнерства", что Вашингтону необходимо предоставить одну из главных ролей на переговорах по Донбассу.

Переговоры

Сообщается, что Владимир Зеленский, Олаф Шольц и Эммануэль Макрон договорились приложить все усилия для достижения реального прогресса в стабилизации ситуации на Донбассе. Они призвали российскую сторону к возобновлению конструктивной работы для этого в "нормандском формате".