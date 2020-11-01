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США предлагают ввести в Нагорный Карабах скандинавских миротворцев

1 ноября, 00:55

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В состав миротворческих сил не могут входить соседние страны или Турция

Соединенные Штаты Америки работают с правительствами Дании, Норвегии и Швеции над вопросом создания миротворческих сил для разворачивания в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

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Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен на встрече с представителями армянской общины в Лос-Анджелесе, передает "Общественное радио Армении".

Он подчеркнул, что в состав миротворческих сил в зоне нагорно-карабахского конфликта не должны входить страны-сопредседатели Минской группы, в том числе соседние страны или США. Также неприемлемо посредничество со стороны Турции.

"Мы считаем, что обе страны (Армения и Азербайджан. – Ред.) должны принять скандинавских миротворцев, и мы работаем со скандинавскими правительствами над созданием миротворческих сил, которые можно было бы развернуть в регионе для соблюдения режима прекращения огня", – заявил О’Брайен.

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Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором просит помочь "обеспечить безопасность" страны. Россия пообещала помочь, если война перейдет на территорию Армении.

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Мы также сообщали, что Армения не исключает возможности обсуждения вопроса введения российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения США Турция нагорный карабах миротворцы скандинавия
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