США: Присутствие миротворцев РФ в Карабахе грозит дестабилизацией

США считают, что это является вызовом для всех вовлеченных сторон и государств

США считают, что присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе грозит дестабилизацией ситуации в регионе.

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Об этом заявил помощник госсекретаря США Майка Помпео по военно-политическим делам Кларк Купер, передает ТАСС.

"В подобных случаях присутствие России грозит дестабилизацией", – сказал Купер.

Он отметил, что по этой причине США уделяют особое внимание гуманитарной ситуации.

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К слову, ранее о размещении российских миротворцев в Нагорном Карабахе договорились Россия, Азербайджан и Армения.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что решение было принято им "в результате глубокого анализа военной ситуации и оценки людей, которые лучше всего ее знают".

Также мы писали о том, что миротворческую миссию в Нагорном Карабахе будут совместно осуществлять российские и турецкие миротворцы.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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