США: Присутствие миротворцев РФ в Карабахе грозит дестабилизацией

США считают, что присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе грозит дестабилизацией ситуации в регионе.
Об этом заявил помощник госсекретаря США Майка Помпео по военно-политическим делам Кларк Купер, передает ТАСС.
"В подобных случаях присутствие России грозит дестабилизацией", – сказал Купер.
Он отметил, что по этой причине США уделяют особое внимание гуманитарной ситуации.
К слову, ранее о размещении российских миротворцев в Нагорном Карабахе договорились Россия, Азербайджан и Армения.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что решение было принято им "в результате глубокого анализа военной ситуации и оценки людей, которые лучше всего ее знают".
Также мы писали о том, что миротворческую миссию в Нагорном Карабахе будут совместно осуществлять российские и турецкие миротворцы.
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