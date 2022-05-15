США разбираются, почему Турция против вступления в НАТО Швеции и Финляндии

Вскоре тему обсудят на встрече НАТО в Берлине

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не поддерживает заявки Швеции и Финляндии в НАТО. Фото: коллаж "Сегодня"

США разбираются в позиции Турции из-за ее отношения к вступлению в НАТО Швеции и Финляндии. Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не поддерживает заявки Швеции и Финляндии. Эту тему вскоре обсудят в Берлине.

Об этом сообщила высокопоставленный представитель Госдепартамента США по Европе Карен Донфрид, передает Telegram-канал "Сегодня".

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Ранее Эрдоган заявил, что страны Северной Европы – "дом для многих террористических организаций".

Карен Донфрид отметила, что тему обсудят на встрече НАТО в Берлине в скором времени.

Что произошло

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не может положительно оценить планы Швеции и Финляндии по присоединению к Альянсу, потому что в этих странах находят убежище представители курдских формирований, которые считаются в Турции террористическими. Речь в первую очередь о "Рабочей партии Курдистана" (РПК).

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"Сейчас мы следим за развитием событий в отношении Швеции и Финляндии, но не видим позитива. Швеция стала домом для РПК и других террористических групп", – заявил журналистам Эрдоган.

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