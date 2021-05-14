Ссора из-за перемирия, рекордные обстрелы и новый участник конфликта – что происходит в Израиле

Ситуация на Ближнем Востоке накаляется – журналисты "Сегодня" рассказывают о главных событиях

Коллаж

Ситуация на Ближнем Востоке накаляется: Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, в конфликте появился еще один участник, а Египет предложил ввести долгосрочное перемирие. "Сегодня" рассказывают о главных событиях.

Перемирия не будет

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Египет, который часто выступает посредником между Израилем и группировкой ХАМАС, предложил ввести перемирие – при условии, что Каир будет его контролировать и координировать. Египетская делегация попросила Тель-Авив остановить поселения и поддержку войск во время штурма мечети Аль-Акса, а также прекратить убийства лидеров в секторе Газа.

Однако Израиль не только отверг долгосрочное перемирие до конца своих военных операций, но и отказался принять посредничество Египта. В ответ Каир решил "заморозить" сотрудничество с Тель-Авивом по ряду направлений.

Крупнейший обстрел Газы

В ночь на 14 мая Армия обороны Израиля провела крупнейший с начала обострения конфликта обстрел территории сектора Газа. В течение 40 минут по 150 целям было выпущено 450 ракет.

Основной целью была сеть тоннелей "Метро", которую используют боевики ХАМАС для передвижения и укрытия. По данным Times of Israel, в результате атаки есть жертвы, но их точное количество пока неясно.

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Кроме того, ночью в Twitter появилась информация, что "воздушные и наземные силы проводят атаку в Газе", на основании которой многие СМИ сделали вывод о начале наземной операции в секторе. Однако позже в армии Израиля эту информацию опровергли.

Обстрелы Израиля продолжаются

Палестинские боевики продолжают обстрелы израильской территории. За минувшую ночь было выпущено 220 ракет. Большинство из них перехватила система "Железный купол", однако несколько достигли целей. В результате один человек получил ранения.

В Палестине растет число погибших

Палестинское министерство здравоохранения объявило, что, по данным на утро 14 мая, в секторе Газа погибли не менее 115 человек, еще около 600 получили ранения.

Израильская сторона заявляет, что большинство жертв среди жителей сектора Газа либо боевики ХАМАС и "Исламского джихада", либо погибли от ракет, выпущенных в сторону Израиля, но разорвавшихся на палестинской территории.

Новый участник конфликта

Вечером 13 мая на территорию Израиля выпустили три ракеты со стороны Ливана. Поскольку снаряды были направлены не на жилые районы, сирены воздушной тревоги не включали, никто не пострадал.

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Отметим, что днем ранее "Хезболла" заявила о своем желании вступить в израильско-палестинский конфликт. СМИ сообщили о мобилизации боевиками десятков ракетных батарей⁦, а также об активной деятельности на военных постах в Южном Ливане.