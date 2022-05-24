Стало известно место встречи "Рамштайн-3"

Министр обороны США Ллойд Остин раскрыл детали

Ллойд Остин рассказал о следующей встрече "Рамштайн-3". Фото: коллаж "Сегодня"

В Пентагоне объявили место и время новой встречи министров обороны на немецкой авиабазе "Рамштайн" по вопросу о поддержке Украины в войне с Россией. Так, следующая встреча состоится 15 июня в Брюсселе.

Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин, передает "УНН".

Реклама

"В этот раз мы соберемся лично 15 июня по случаю проведения в Брюсселе министерской обороны НАТО", – сказал Остин.

Он добавил, что "это не будет мероприятие НАТО".

Встреча в "Рамштайне" прошла успешно: Резников показал "новое вооружение" для Украины

Встреча глав Минобороны более 40 стран на немецкой авиабазе "Рамштайн", где обсуждали вопросы о помощи Украине с вооружением, прошла успешно. Об этом сообщил в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

"Я благодарен главе Пентагона Ллойду Остину за его лидерство в формате "Рамштайн", к которому присоединилось больше стран. На следующей встрече я ожидаю сообщить о результатах использования систем, которые сегодня обсуждали партнеры, которые должны изменить игру на поле боя!" – написал он.

Кроме этого, к сообщению он добавил изображение боевой космической станции во вселенной "Звездных войн".

Реклама

The meeting held in #Ramstein format was successful. pic.twitter.com/l2Vu7TPaRi — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) May 23, 2022

Ранее мы писали: