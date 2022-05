Стало известно место встречи "Рамштайн-3"

В Пентагоне объявили место и время новой встречи министров обороны на немецкой авиабазе "Рамштайн" по вопросу о поддержке Украины в войне с Россией. Так, следующая встреча состоится 15 июня в Брюсселе.

Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин, передает "УНН".

Он добавил, что "это не будет мероприятие НАТО".

Встреча глав Минобороны более 40 стран на немецкой авиабазе "Рамштайн", где обсуждали вопросы о помощи Украине с вооружением, прошла успешно. Об этом сообщил в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

Кроме этого, к сообщению он добавил изображение боевой космической станции во вселенной "Звездных войн".

The meeting held in #Ramstein format was successful. pic.twitter.com/l2Vu7TPaRi