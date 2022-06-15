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Стало известно, сколько всего вооружения Запад поставил Украине – инфографика

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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15 июня, 16:58
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ВСУ нуждаются в артиллерийских снарядах, гаубицах, танках и дальнобойных РСЗО
Украине продолжают передавать оружие и технику. Фото: коллаж "Сегодня"
Украине продолжают передавать оружие и технику. Фото: коллаж "Сегодня"

Запад передал Украине меньше обещанного количества вооружения. Эксперты наблюдают проблемы с логистикой и обучением, что затрудняет поставки оружия. Это может способствовать возникновению у РФ ощущения, что она может выиграть войну.

Об этом сообщает Financial Times.

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Журналисты утверждают, что ВСУ нуждаются в артиллерийских снарядах, гаубицах, танках и дальнобойных РСЗО.

Анализируя открытые источники, выяснилось, что в течение полномасштабной войны РФ против Украины украинским защитникам больше всего передали танков (270+) из 500 запрошенных, гаубиц (250+) из 1000, систем РСЗО (50+) из 300.

По словам ведущего аналитика по России аналитического центра CNA в США Майкла Кофмана, среди трудностей — проблемы с поставками западных стран, нежелание некоторых стран поставлять оружие и время, необходимое для доставки оружия на фронт, чтобы украинские бойцы научились ими пользоваться.

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Такие проблемы могут способствовать возникновению у Москвы ощущения, что она может выиграть войну. Разногласия Запада по поводу военной помощи и успехи РФ на Донбассе, основанные на "грубой силе и больших потерях" среди собственных войск, усилили это впечатление.

Инфографика по поставкам оружия Украине

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В Пентагоне рассказали о поставках вооружений в Украину

Предоставление Украине нескольких реактивных систем залпового огня HIMARS в последнем транше оборонной помощи – это только отправная точка. США продолжат поставлять все, что необходимо для победы в противостоянии агрессии России. Об этом сообщил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кал.

"Мы совершили начальный транш систем HIMARS, и пока мы сейчас говорим, украинцы завершают обучение", – отметил представитель Пентагона.

По его словам, в оборонном ведомстве США в скором времени ожидают ввода полученных ВСУ систем залпового огня.

Кал подтвердил обязательство США продолжить поставки этих систем и боеприпасов в Украину.

Ранее мы рассказывали, что Украина должна получить больше тяжелого оружия от стран НАТО, чтобы противостоять полномасштабной войне, которую развязала Россия.

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Защитил Киев от диверсантов... Роман Собкив – майор антитеррористического спецподразделения «Омега» Нацгвардии. Вместе с подчиненными в течение девяти дней эффективно противодействовал десанту оккупантов, многократно пытавшемуся высадиться в Киеве и на окраинах. Погиб в бою с превосходящими силами противника, но задержал врага. Герой Украины. Посмертно.

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Ирина Терехович – командир отделения горно-штурмового батальона, позывной – "Незламна". До войны жила в Крыму, после аннексии уехала, чтобы сражаться за Украину. Мать троих детей воюет на востоке страны с 2015 года, прошла путь от добровольца до командира противотанкового отделения, сейчас руководит подразделением разведчиков.
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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