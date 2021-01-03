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Старая традиция: в Бейруте на Новый год обстреляли четыре самолета (фото)

3 января, 00:45

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

МВД Ливана на праздники приостановило лицензии граждан на оружие

В Ливане, где принято палить из оружия в воздух на праздники и во время похорон, в новогоднюю ночь в аэропорту Бейрута от пуль серьезно пострадали четыре новых пассажирских самолета.

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Об этом сообщает портал The961.

Предполагается, что неизвестные жители Бейрута устроили стрельбу во время празднования Нового года.

Отмечается, что лайнеры Airbus A321neo и A330, у которых пули серьезно повредили обшивку, недавно пополнили парк авиакомпании Middle East Airline. Теперь их не могут допустить к полетам.

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Как пишет издание, перед праздниками глава службы безопасности аэропорта Джордж Думит просил Министерство внутренних дел страны принять меры для прекращения "этой отсталой традиции". И там прислушались к просьбе и действие лицензий на оружие для всех граждан, кроме военных, приостановлено с 23 декабря 2020 до 1 февраля 2021 года.

Напомним, в американском городе Рокфорд (штат Иллинойс) в боулинг-клубе произошла стрельба, в результате которой погибли три человека, еще трое пострадали.

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Ливан самолет стрельба бейрут Новый год
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