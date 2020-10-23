"Статус-кво больше нет": Алиев угрожает Армении из-за Нагорного Карабаха

На данный момент добиться прекращения огня в Нагорном Карабахе в одностороннем порядке невозможно.
Об этом 23 октября порталу Nikkei заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
По его словам, ситуация на границе с Арменией изменилась.
"Статус-кво больше нет. Линии соприкосновения тоже нет", – сказал он.
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На этом фоне Алиев призвал Ереван "вести себя более логично" и проявить приверженность освобождению "оккупированных территорий" Нагорного Карабаха.
"Таким образом, наша основная цель на этих переговорах заключается в том, чтобы определить, готово ли руководство Армении освободить наши территории и, если готово, когда это произойдет", – добавил Алиев.
Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил за ввод миротворцев в Нагорный Карабах. Он назвал этот вариант приемлемым для Еревана, допустив участие России в миротворческой миссии – он считает это решение компромиссом с Баку.
Также мы писали, что взяв под контроль населенный пункт Агбенд, Азербайджан полностью перекрыл границу Нагорного Карабаха с Ираном.
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