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"Статус-кво больше нет": Алиев угрожает Армении из-за Нагорного Карабаха

23 октября, 10:29

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Президент Азербайджана призывает Ереван вести себя "более логично"

На данный момент добиться прекращения огня в Нагорном Карабахе в одностороннем порядке невозможно.

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Об этом 23 октября порталу Nikkei заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По его словам, ситуация на границе с Арменией изменилась.

"Статус-кво больше нет. Линии соприкосновения тоже нет", – сказал он.

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На этом фоне Алиев призвал Ереван "вести себя более логично" и проявить приверженность освобождению "оккупированных территорий" Нагорного Карабаха.

"Таким образом, наша основная цель на этих переговорах заключается в том, чтобы определить, готово ли руководство Армении освободить наши территории и, если готово, когда это произойдет", – добавил Алиев.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил за ввод миротворцев в Нагорный Карабах. Он назвал этот вариант приемлемым для Еревана, допустив участие России в миротворческой миссии – он считает это решение компромиссом с Баку.

Также мы писали, что взяв под контроль населенный пункт Агбенд, Азербайджан полностью перекрыл границу Нагорного Карабаха с Ираном.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения нагорный карабах Ильхам Алиев
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