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"Столица" Нагорного Карабаха пережила ракетный удар: фото разрушений

23 октября, 22:16

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В городе сожжены здания и магазины, а также поврежден газопровод

Во время ракетного обстрела "столицы" непризнанной республики Арцах – города Степанакерт (азерб. – Ханкенди) сгорел автомобиль, были разрушены ближайшие здания и магазины, также поврежден газопровод, по которому "голубое топливо" шло в жилой квартал.

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Об этом Объединенный армянский инфоцентр сообщает на своей странице в Facebook.

Facebook Объединенного армянского инфоцентра

К счастью, человеческих потерь нет, а тем временем пожарные и спасатели Нагорного Карабаха проводят работы по ликвидации очагов возгорания.

Напомним, Баку и Ереван постоянно обвиняют друг друга в обстрелах жилых кварталов. Гибнут мирные жители, уничтожается их имущество и жилье, разрушается гражданская инфраструктура.

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Так, в результате ракетно-артиллерийских ударов по городу Гянджа (второму по уровню промышленности городу Азербайджана) 4, 11 и 17 октября погибли 25 человек и 139 получили ранения. Серьезно пострадали инфраструктура и транспортные средства. Генпрокуратура Азербайджана обвинила в этом преступлении армянских военных.

Facebook Объединенного армянского инфоцентра

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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нагорный карабах карабах обстрелы ракетный удар Степанакерт

Источник: Сегодня

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