"Столица" Нагорного Карабаха осталась без света из-за обстрелов

В МИД Армении утверждают, что Азербайджан обстреливает Нагорный Карабах ракетами

"Столица" непризнанной "Нагорно-карабахской республики" Степанакерт обесточена из-за обстрелов.

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Об этом сообщило армянское государственное информагентство "Арменпресс".

"В результате нанесенных вооруженными силами Азербайджана ударов повреждено здание электрических сетей. Столица обесточена", – отметило агентство.

Степанакерт дважды подвергался обстрелам в субботу.

В МИД Карабаха утверждают, что "вооруженные силы Азербайджана обстреляли Степанакерт ракетами".

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В Минобороны Армении заявили в субботу, что обстрелы могут привести к экологической катастрофе.

"Азербайджан обстреливает Степанакерт ракетами дальнего поражения. Удары наносятся по тем гражданским инфраструктурам, уничтожение которых может привести к экологической катастрофе", – написал представитель Минобороны.

Напомним, ранее Совет национальной безопасности Армении обнародовал новые данные радиоперехвата, призванные доказать участие арабских наемников и ВВС Турции в войне в Нагорном Карабахе.

Мы также сообщали, что МИД Азербайджана обвинил Армению в незаинтересованности переговоров по Карабаху и в желании закрепить статус-кво, основанный на оккупации.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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