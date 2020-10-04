"Столица" Нагорного Карабаха осталась без света из-за обстрелов

"Столица" непризнанной "Нагорно-карабахской республики" Степанакерт обесточена из-за обстрелов.
Об этом сообщило армянское государственное информагентство "Арменпресс".
"В результате нанесенных вооруженными силами Азербайджана ударов повреждено здание электрических сетей. Столица обесточена", – отметило агентство.
Степанакерт дважды подвергался обстрелам в субботу.
В МИД Карабаха утверждают, что "вооруженные силы Азербайджана обстреляли Степанакерт ракетами".
В Минобороны Армении заявили в субботу, что обстрелы могут привести к экологической катастрофе.
"Азербайджан обстреливает Степанакерт ракетами дальнего поражения. Удары наносятся по тем гражданским инфраструктурам, уничтожение которых может привести к экологической катастрофе", – написал представитель Минобороны.
Напомним, ранее Совет национальной безопасности Армении обнародовал новые данные радиоперехвата, призванные доказать участие арабских наемников и ВВС Турции в войне в Нагорном Карабахе.
Мы также сообщали, что МИД Азербайджана обвинил Армению в незаинтересованности переговоров по Карабаху и в желании закрепить статус-кво, основанный на оккупации.
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