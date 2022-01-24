Столицу ОАЭ атаковали баллистическими ракетами (видео)

По данным Минобороны страны, никто не пострадал

Системы ПВО уничтожили две баллистические ракеты. Фото: коллаж "Сегодня"

Столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби около трех часов ночи, 24 января, обстреляли ракетами. Были слышны взрывы и звуки сирен.

Об этом сообщает Ateo Breaking.

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Сообщается, что над городом закрыли воздушное пространство для самолетов, а баллистические ракеты перехватывали силы ПВО ОАЭ. Местные жители услышали четыре громких взрыва и звуки сирен.

Кроме того, хуситы обратились к правительству ОАЭ с предупреждением. Они заявили, что могут напасть на Бурдж-Халифу (самое высокое в мире здание) и опубликовали провокационную картинку:

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Также отмечается, что хуситы обстреливали Абу-Даби из новейшего вооружения, которое им передал Иран.

По данным Министерства обороны страны, пострадавших в результате ракетного удара нет, а остатки перехваченных ракет упали в отдельных районах вокруг Абу-Даби, передает Радио Свобода.

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Второе нападение

Ракетный удар стал вторым по ОАЭ после нападения на прошлой неделе . Тогда пострадал склад горючего в Абу-Даби, произошел пожар возле международного аэропорта, а также погибли три человека.

. Тогда пострадал склад горючего в Абу-Даби, произошел пожар возле международного аэропорта, а также погибли три человека. По данным Министерства обороны страны, за нападением стоят повстанцы Ансар Аллах (хуситы), поддерживаемые Ираном. Они же взяли на себя ответственность и за беспилотный и ракетный удар 17 января, ставший серьезной эскалацией конфликта в Йемене.

Это вызвало серию авиаударов по Йемену, в том числе по тюрьме, которой руководят хуситы. По меньшей мере 82 человека погибли и десятки получили ранения.

Также напомним, в порту Дубая прогремел мощный взрыв и начался пожар.