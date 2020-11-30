Столтенберг намекнул Кремлю: НАТО будет усиляться в Черном море

Вопреки позиции России Североатлантический альянс будет и дальше наращивать свое военное присутствие в Черноморском регионе.
Об этом во время пресс-конференции в Мюнхене заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Регион остается важным для альянса, поэтому присутствие нашего контингента будет наращиваться", – сказал он 30 ноября.
На данный момент, напомнил Столтенберг, к Черному морю имеют выход несколько стран-членов НАТО. Это Румыния, Болгария и Турция.
Кроме того, Столтенберг отметил, что, даже несмотря на сокращение военного контингента США в Афганистане, военный блок сохранит свое присутствие в этой стране. Вопрос численности войск решится в ближайшие месяцы.
Также генсек Альянса выразил надежду на то, что после своей инаугурации избранный президент США Джо Байден лично примет участие в очном саммите НАТО, который должен пройти в Брюсселе в 2021 году.
Напомним, что в прошлом месяце Йенс Столтенберг рассказал о планах НАТО обновить Стратегическую концепцию Альянса на следующие 10 лет из-за агрессивных действий России и Китая НАТО планирует и что в ней может быть учтено членство Украины.
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