Столтенберг официально пригласил Финляндию и Швецию в НАТО

Йенс Столтенберг пригласит новые страны в НАТО. Фото: коллаж "Сегодня"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что официально приглашает Финляндию и Швецию присоединиться к НАТО.

Об этом написал нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

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"Мы приглашаем Финляндию и Швецию присоединиться к Альянсу", – заявил Столтенберг.

Путь в НАТО

Без сомнений, что Сенат США поддержит заявку Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический альянс. Однако данный процесс собирается тормозить Турция.

Еще 16 мая турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган настаивал, что его страна не может сказать "да" вступлению Финляндии и Швеции в НАТО из-за курдского вопроса.

По данным издания The Financial Times со ссылкой на осведомленный источник, 18 мая Анкара заблокировала начало рассмотрения заявок этих стран по ускоренной процедуре.

Такая позиция Турции очень радует Россию, президент которой Владимир Путин пригрозил, что планы Финляндии и Швеции вступить в НАТО вызовут "ответную реакцию" Кремля.

Чего ждать от саммита НАТО в Мадриде

Саммит НАТО состоится в Мадриде (Испания) 28-30 июня. Ожидается, что Североатлантический альянс примет решение в восемь раз увеличить численность Сил быстрого реагирования (до 300 тысяч), а также определит Россию как главную угрозу. Польша будет просить об увеличении присутствия НАТО на своей территории из-за агрессии России.

Йенс Столтенберг ранее уверял, что союзники готовы оказать дополнительную военную поддержку Украине, а члены НАТО намерены принять "усиленный комплексный пакет помощи", включая поставки систем защищенной связи и защиты от беспилотников.

По словам Столтенберга, страны Альянса берутся обеспечить сильные позиции Украины на предстоящих переговорах с Россией.