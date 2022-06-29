Столтенберг официально пригласил Финляндию и Швецию в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что официально приглашает Финляндию и Швецию присоединиться к НАТО.
Об этом написал нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
"Мы приглашаем Финляндию и Швецию присоединиться к Альянсу", – заявил Столтенберг.
Путь в НАТО
- Без сомнений, что Сенат США поддержит заявку Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический альянс. Однако данный процесс собирается тормозить Турция.
- Еще 16 мая турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган настаивал, что его страна не может сказать "да" вступлению Финляндии и Швеции в НАТО из-за курдского вопроса.
- По данным издания The Financial Times со ссылкой на осведомленный источник, 18 мая Анкара заблокировала начало рассмотрения заявок этих стран по ускоренной процедуре.
- Такая позиция Турции очень радует Россию, президент которой Владимир Путин пригрозил, что планы Финляндии и Швеции вступить в НАТО вызовут "ответную реакцию" Кремля.
Чего ждать от саммита НАТО в Мадриде
Саммит НАТО состоится в Мадриде (Испания) 28-30 июня. Ожидается, что Североатлантический альянс примет решение в восемь раз увеличить численность Сил быстрого реагирования (до 300 тысяч), а также определит Россию как главную угрозу. Польша будет просить об увеличении присутствия НАТО на своей территории из-за агрессии России.
Йенс Столтенберг ранее уверял, что союзники готовы оказать дополнительную военную поддержку Украине, а члены НАТО намерены принять "усиленный комплексный пакет помощи", включая поставки систем защищенной связи и защиты от беспилотников.
По словам Столтенберга, страны Альянса берутся обеспечить сильные позиции Украины на предстоящих переговорах с Россией.