Папа Римский Франциск назначил американским кардиналом 72-летнего архиепископа Вашингтона Уилтона Грегори. Он стал первым в истории кардиналом-афроамериканцем.

Реклама

Об этом сообщает Washington Post.

Священнослужитель начал свой путь к вере в 1958 году в Чикаго – когда поступил в школу святого Киприана Карфагенского. Позже он учился Папском институте в Риме.

В 2000-х годах Грегори был избран главой Американской конференции католических епископов – на этой должности своей главной задачей он видел защиту несовершеннолетних от сексуальных злоупотреблений со стороны членов духовенства.

В мае 2019-го Грегори назначили архиепископом Атланты – он стал первым афроамериканским лидером католической общины округа Колумбия. Там он прославился как сторонник ЛГБТ-сообщества. В частности, священнослужитель встал на защиту трансгендерного прихожанина, а также поддержал родителей ЛГБТ-детей.

В тренде Папа Римский назначил первого в истории кардинала-афроамериканца

Реклама

После возведения в ранг кардинала 28 октября Грегори станет одним из высших лиц Католической церкви и войдет в коллегию кардиналов. Также на ближайшие восемь лет он получит право голосовать за следующего папу.

Напомним, Папа Римский призвал к принятию законов о гражданских союзах для однополых пар.

Как позже оказалось, Франциск сделал это заявление еще в прошлом году. Просто слова главы Католической церкви попали под "цензуру".

Реклама