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Страшная болезнь атаковала Индию. "Черным грибком" заразились уже девять тысяч человек

23 мая, 15:47

Денис Беспалов Денис Беспалов

По данным индийских властей, число заразившихся мукоромикозом оценивается в 8 848 человек

В Индии распространяется "черный грибок". Фото: REUTERS/AA

В Индии распространяется "черный грибок". Фото: REUTERS/AA

Вспышка "черного грибка" в Индии, которую вызвали препараты от COVID-19, набирает обороты. Количество инфицированных этой редкой грибковой болезнью мукоромикозом приближается к девяти тысячам.

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Такие данные в Twitter обнародовал глава Министерства химической промышленности и производства удобрений Индии Садананда Говда.

Общее число заразившихся этой инфекцией в стране оценивается в 8 848 человек.

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Наиболее сильно пострадали следующие штаты:

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  • Гуджарат;
  • Махараштра;
  • Андхра-Прадеш;
  • Раджастхан;
  • Карнатака.
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Как сообщает телеканал News-18, штаты Гуджарат и Махараштра зафиксировали более двух тысяч инфицированных мукормикозом

Как известно, из-за "черного грибка" у людей образуются тромбы, возникает сильная боль в носу и горле, он поражает слизистую оболочку и даже может привести к слепоте и смерти.

Новости "Сегодня" выясняли, грозит ли смертоносная болезнь украинцам.

Видео: Сегодня

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