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Страшное ДТП с автобусом в Египте: 20 человек сгорели заживо

14 апреля, 06:17

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Водитель автобуса не заметил остановившийся из-за неисправности грузовик с нефтепродуктами и на большой скорости врезался в него

В Египта пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем с нефтепродуктами на трассе Асьют – Красное море и загорелся. Погибли 20 человек, еще трое получили ранения.

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Об этом сообщает издание El Balad со ссылкой на Минздрав страны.

По данным издания, водитель автобуса, ехавший из Каира в Сохаг не заметил остановившийся из-за неисправности грузовик и на большой скорости врезался в него. В результате столкновения загорелись оба транспортных средств – автобус выгорел полностью.

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Как сообщают местные паблики в соцсетях, после того как автобус потушили, оттуда выносили обгоревшие останки людей.

На место происшествия выехал губернатор провинции Асьют Исам Саад для руководства спасательными работами, в которых было задействовано более 30 бригад скорой помощи.

Движение на междугородной трассе из-за ДТП заблокировано, автомобили перенаправляют по другим дорогам.

Напомним, накануне съехал с дороги и перевернулся автобус в центральной части Перу, в результате аварии погибли по меньшей мере 20 человек.

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ДТП Египет жертвы автобусы
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