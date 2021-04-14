Страшное ДТП с автобусом в Египте: 20 человек сгорели заживо

В Египта пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем с нефтепродуктами на трассе Асьют – Красное море и загорелся. Погибли 20 человек, еще трое получили ранения.
Об этом сообщает издание El Balad со ссылкой на Минздрав страны.
По данным издания, водитель автобуса, ехавший из Каира в Сохаг не заметил остановившийся из-за неисправности грузовик и на большой скорости врезался в него. В результате столкновения загорелись оба транспортных средств – автобус выгорел полностью.
Как сообщают местные паблики в соцсетях, после того как автобус потушили, оттуда выносили обгоревшие останки людей.
На место происшествия выехал губернатор провинции Асьют Исам Саад для руководства спасательными работами, в которых было задействовано более 30 бригад скорой помощи.
Движение на междугородной трассе из-за ДТП заблокировано, автомобили перенаправляют по другим дорогам.
Напомним, накануне съехал с дороги и перевернулся автобус в центральной части Перу, в результате аварии погибли по меньшей мере 20 человек.
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