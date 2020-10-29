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Страшное ДТП в Нигерии: грузовик протаранил школьный автобус, погиб 21 человек

29 октября, 19:25

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Десятки детей в тяжелом или критическом состоянии

В Нигерии произошло страшное ДТП, жертвами которого стал 21 человек. По сообщениям местных СМИ, трагедия случилась в штате Энугу на юге страны, где столкнулись грузовик строительной фирмы и автобус, перевозивший около 60 учащихся начальной школы и воспитанников детского сада.

Расследование показало, что водитель грузовика с прицепом превысил скорость и допустил опасное вождение, в результате чего и произошло столкновение. Сила удара была такова, что школьный автобус выбросило с трассы.

ДТП произошло в людном месте, поэтому в число погибших попали не только дети, но и ремонтник шин, велосипедист и механик, оказавшиеся в непосредственной близости от места аварии.

Фото: globalpint.com

Выжившие при столкновении, но пребывающие в тяжелом или критическом состоянии дети доставлены в Учебную больницу Университета Нигерии (UNTH) Энугу.

Напомним, это не первая масштабная авария в Нигерии с десятками жертв. Так, в феврале 2018-го школьный автобус попал в ДТП и погибли десятки детей.

В январе 2018-го в Нигерии автобус врезался в грузовик, погибли 20 человек.

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ДТП Нигерия грузовик автобусы школьный автобус

Источник: Сегодня

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