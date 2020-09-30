Студенты – сидели, женщины – танцевали: как протестовали в Беларуси в среду

В Беларуси в среду, 30 сентября, несмотря на рабочий день, продолжились протесты против Александра Лукашенко. Сегодняшний день прошел под знаком студенческих сидячих протестов и женских акций.

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На 30 сентября была запланирована так называемая сидячая акция студентов, но многие белорусские вузы к ней "подготовились" и постарались, чтобы студентам, которые собирались сидеть перед входом в свои альма-матер, сидеть было негде. Во многих белорусских высших учебных заведениях в этот день в срочном порядке начали ремонтировать ступеньки.

К примеру, во внутреннем дворике Белорусского государственного университета на крыльце главного корпуса.

Но настырным студентам такие ремонты, разумеется, не помешали – возле вузов можно сидеть не только на ступеньках.

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У Минского лингвистического государственного университета студенты пели и скандировали: "Жыве Беларусь!".

Студенты МГЛУ поют и скандируют "Жыве Беларусь!"

Не обошлось в среду и без задержаний студентов, белорусские СМИ сообщают о задержаниях студентов на акциях возле государственного университета в Гродно и Белорусского аграрного технического университета.

Помимо студентов, 30 сентября и белорусские женщины, как сообщает Оnliner, откликнулись на распространенную в соцсетях идею выйти на обеденный перерыв в нарядном и с цветами.

Протестовали кто как – в Минске, к примеру, женщины с бело-красно-белыми зонтиками гуляли возле станции метро "Московская", а также у ТЦ "Дана Молл".

Женщины с зонтиками у метро в Минске

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Также около десяти девушек собрались в парке Горького на флешмоб "Женский Dance-протест". Но, как пишет TUT.by, буквально через минуту появились силовики и девушки убежали в парк. Пока милиция пыталась их преследовать, три девушки вернулись на место флешмоба и устроили там танцы.

Еще фото с красивыми женщинами с цветами и зонтами с протестных акций среды.

Не обошлось и без провластных акций. На проспекте Независимости в Минске собрались около 100 человек с красно-зеленой символикой, портретами Лукашенко и иконами.

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Напомним, в среду знаменитую белорусскую баскетболистку Елену Левченко задержали в минском аэропорту после ее участия в протестах против Александра Лукашенко. 37-летняя спортсменка намеревалась улететь на лечение и реабилитацию.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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