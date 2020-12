Суд Ирана приговорил "зомби Анджелину Джоли" к 10 годам тюрьмы

Суд Ирана приговорил Сахару Табар, девушку, которая разместила в Instagram свои искаженные фотографии, напоминающие зомби Анджелину Джоли, к 10 годам тюремного заключения.

Об этом, ссылаясь на одного из адвокатов Сахары Табар, сообщил канал english.alarabiya.

Фатемех Хишванд (настоящее имя Сахары Табар) была арестована в октябре 2019 года вместе с тремя другими популярными женщинами в социальных сетях.

Звезда Instagram первоначально привлекла внимание всего мира в 2017 году, когда начала делиться несколькими селфи своего сильно искаженного лица. Аккаунт Сахары Табар имел более 486 000 подписчиков, прежде чем был закрыт.

Тем временем адвокат Фатемех Хишванд подтвердил, что она была приговорена к 10 годам тюремного заключения по обвинению в "пропаганде коррупции в обществе".

Мать 19-летней девушки, которая с помощью макияжа и фотошопа превратилась в зомби Анджелину Джоли, каждый день плачет за дочерью.

"Дорогая Анджелина Джоли! Нам нужен Ваш голос здесь. Помогите нам!" — написала в пятницу Алинеджад в Тwitter, призвав голливудскую звезду провести кампанию от имени Табар.

Please share this with Angelina Joliehttps://t.co/XRBGcyUtQE