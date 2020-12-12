Суд Ирана приговорил "зомби Анджелину Джоли" к 10 годам тюрьмы

Суд Ирана приговорил Сахару Табар, девушку, которая разместила в Instagram свои искаженные фотографии, напоминающие зомби Анджелину Джоли, к 10 годам тюремного заключения.

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Об этом, ссылаясь на одного из адвокатов Сахары Табар, сообщил канал english.alarabiya.

Фатемех Хишванд (настоящее имя Сахары Табар) была арестована в октябре 2019 года вместе с тремя другими популярными женщинами в социальных сетях.

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Звезда Instagram первоначально привлекла внимание всего мира в 2017 году, когда начала делиться несколькими селфи своего сильно искаженного лица. Аккаунт Сахары Табар имел более 486 000 подписчиков, прежде чем был закрыт.

Тем временем адвокат Фатемех Хишванд подтвердил, что она была приговорена к 10 годам тюремного заключения по обвинению в "пропаганде коррупции в обществе".

Мать 19-летней девушки, которая с помощью макияжа и фотошопа превратилась в зомби Анджелину Джоли, каждый день плачет за дочерью.

"Дорогая Анджелина Джоли! Нам нужен Ваш голос здесь. Помогите нам!" — написала в пятницу Алинеджад в Тwitter, призвав голливудскую звезду провести кампанию от имени Табар.

Please share this with Angelina Joliehttps://t.co/XRBGcyUtQE — Masih Alinejad (@AlinejadMasih) December 11, 2020

В октябре прошлого года государственное телевидение Ирана показало интервью с Хишванд, во время которого она выглядела раскаявшейся и заявила, что сожалеет о своих действиях.

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"Я видела, что люди следят за тем, что делаю. И когда симпатии росли, почувствовала, что поступаю правильно", — сказала девушка во время интервью.

Напомним, президент ФИФА потребовал от Федерации футбола Ирана предоставить гарантии того, что женщины смогут посещать матчи сборной в квалификации к чемпионату мира 2022 года.

Кроме того, глава компании Facebook Марк Цукерберг на слушаниях в Сенате заявил, что попытки иностранного вмешательства, особенно России, Ирана и Китая, в избирательный процесс в США через Facebook, Google и Twitter не прекращаются, и соцсети не могут помешать этому.

Видео: Reuters

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