Мир
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🔔 Сколько стоит 1 сентября 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"
СЕГОДНЯ Мировые новости Другие страны

Судан конфисковал крупную партию российского оружия

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
6 сентября, 02:57
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Суданские власти задержали оружие, в 2019 году доставленное в Эфиопию из России, при попытке переправить его через аэропорт Хартумы
В Судане задержали оружие из России
В Судане задержали оружие из России / Фото: Коллаж: Сегодня

В Судане в международном аэропорту столицы страны Хартумы конфисковали партию оружия российского происхождения, которое переправлялось из столицы Эфиопии Аддис-Абебы.

Реклама

Об этом сообщило издание Sudan Tribune со ссылкой на представителей власти.

Всего были задержаны 72 ящика с автоматическими винтовками с приборами ночного видения.

При этом, по словам главы суданского Антикоррупционного комитета Ваджи Салеха, часть груза таки была переправлена через аэропорт "в неизвестный пункт назначения".

По данным чиновника, оружие поставили в Эфиопию еще в 2019 году из Москвы и два года хранилось там.

Источники издания считают, что оружие могло предназначаться для сил безопасности Судана на фоне беспорядков в стране в 2019 году после госпереворота.

Реклама

Отметим, в Судане неоднократно замечали российских наемников из ЧВК "Вагнер". А в прошлом году в Беларуси перехватили группу мужчин, которые направлялись именно в эту страну.

Кроме того, именно свержение пророссийского президента Судана Омара аль-Башира в апреле 2019 года позволило положить конец 17-летней войне с Южным Суданом.

Напомним, ранее власти Судана запретили России увеличивать численность своих войск в заливе, передумав создавать в стране российскую военно-морскую базу.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Опрос
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Дневник независимости 🇺🇦
Курс валют
Курс доллара на выходные
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
2693 случая за сутки
Подробнее
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять