Судан конфисковал крупную партию российского оружия

Суданские власти задержали оружие, в 2019 году доставленное в Эфиопию из России, при попытке переправить его через аэропорт Хартумы

В Судане задержали оружие из России / Фото: Коллаж: Сегодня

В Судане в международном аэропорту столицы страны Хартумы конфисковали партию оружия российского происхождения, которое переправлялось из столицы Эфиопии Аддис-Абебы.

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Об этом сообщило издание Sudan Tribune со ссылкой на представителей власти.



Всего были задержаны 72 ящика с автоматическими винтовками с приборами ночного видения.

При этом, по словам главы суданского Антикоррупционного комитета Ваджи Салеха, часть груза таки была переправлена через аэропорт "в неизвестный пункт назначения".

По данным чиновника, оружие поставили в Эфиопию еще в 2019 году из Москвы и два года хранилось там.

Источники издания считают, что оружие могло предназначаться для сил безопасности Судана на фоне беспорядков в стране в 2019 году после госпереворота.

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Отметим, в Судане неоднократно замечали российских наемников из ЧВК "Вагнер". А в прошлом году в Беларуси перехватили группу мужчин, которые направлялись именно в эту страну.

Кроме того, именно свержение пророссийского президента Судана Омара аль-Башира в апреле 2019 года позволило положить конец 17-летней войне с Южным Суданом.

Напомним, ранее власти Судана запретили России увеличивать численность своих войск в заливе, передумав создавать в стране российскую военно-морскую базу.