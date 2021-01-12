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Судьба решилась за минуту: история пассажира самолета, потерпевшего крушение в Индонезии

12 января, 06:14

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Мужчину не пустили на борт из-за недействительных результатов теста на COVID-19

В последний момент один из пассажиров, который был зарегистрирован на рейс самолета Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air, разбившегося в Яванском море, не смог улететь.

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Как сообщает Detik, выжившим пассажиром Sriwijaya Air был Оснети из Паданг Париман Регенси из Западной Суматры (провинция Индонезии).

Ему не разрешили лететь внутренним рейсом SJ182 по маршруту Джакарта-Понтианак из-за недействительных результатов экспресс-теста на антиген коронавируса.

9 января был вылет, в то время как срок действия экспресс-теста был до 8 января.

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Он признался, что хотел поехать в Понтианак на свадьбу своего брата. Однако не смог улететь, потому что условия полета требовали действительного результата на антиген.

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К слову, следователи получили запись переговоров диспетчеров с пилотами самолета Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air, который разбился в Яванском море на север от Джакарты, однако, пока не планируют ее публиковать в открытых источниках.

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Индонезия самолет катастрофа Boeing
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