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Суд объявил, когда ожидать приговор по делу о трагедии рейса МН17

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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20 мая, 21:39
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Прокурор уверен, что доказательств против России достаточно
Гиркина ждет приговор за гибель около 300 людей / Коллаж "Сегодня"
Гиркина ждет приговор за гибель около 300 людей / Коллаж "Сегодня"

В деле сбитого россиянами 14 июля 2014 года гражданского самолета малазийской авиакомпании рейса MH17 появилось достаточно доказательств, чтобы Россия была признана виновной в гибели 283 пассажиров и 15 членов экипажа. Также судья сообщил, что в этом году стоит ожидать приговора по этому громкому делу.

Об этом сообщает телеграм-канал "Сегодня".

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Что известно

По мнению прокурора Тейса Бергера, который представляет сторону обвинения на судебном процессе в Нидерландах, есть доказательства вины конкретных обвиняемых, чьи имена также известны.

Среди этих доказательств:

  • Характер повреждений самолета свидетельствует о том, как говорит сторона обвинения, что он был сбит ракетой ЗРК "Бук".
  • ЗРК "Бук" доставили в Первомайское по приказу и в сопровождении обвиняемых
  • ЗРК "Бук", принадлежащий 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны армии РФ, дислоцировался в Курске, Россия.

"В деле много доказательств, в частности фотографии, видеозаписи, спутниковые снимки, записи перехваченных разговоров и убедительные данные криминалистической экспертизы. Этого достаточно, чтобы вынести обвинительный приговор", — сказал Бергер.

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Среди обвиняемых:

  • бывший офицер ФСБ и так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков);
  • гражданин Украины Леонид Харченко (воевал за так называемую "ДНР");
  • тогда еще полковник ГРУ генштаба РФ, глава так называемого "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский;
  • подполковник ГРУ Олег Пулатов.

Председательствующий судья Гендрик Стейнгаюс заявил, что решение по делу МН17 может быть принято 17 ноября или 15 декабря 2022 года.

Громкое дело

  • Напомним, 17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет Boeing 777 малайзийских авиалиний рейса МН17. Погибли 298 человек.
  • Международная следственная группа установила, что самолет был сбит российским ЗРК "Бук". Прокуроры и следователи установили подозреваемых в причастности к сбиванию "Боинга" и в 2019 году Украина передала уголовные производства коллегам из Нидерландов.
  • Россия всячески пыталась помешать процессу, чтобы сохранить свой имидж миролюбивого государства. Летом 2021 году следствие по MH17 отклонило показания россиян о причастности ВСУ к пуску ракеты, которой был сбит самолет.
  • Через несколько месяцев Национальному координатору по безопасности и борьбе с терроризмом Нидерландов (NCTV) пришлось провести заседание с адвокатами родственников погибших на предмет предоставления им государственной защиты. Все дело в том, что участились случаи преследования участников процесса.

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