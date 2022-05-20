Суд объявил, когда ожидать приговор по делу о трагедии рейса МН17

Прокурор уверен, что доказательств против России достаточно

Гиркина ждет приговор за гибель около 300 людей / Коллаж "Сегодня"

В деле сбитого россиянами 14 июля 2014 года гражданского самолета малазийской авиакомпании рейса MH17 появилось достаточно доказательств, чтобы Россия была признана виновной в гибели 283 пассажиров и 15 членов экипажа. Также судья сообщил, что в этом году стоит ожидать приговора по этому громкому делу.

Об этом сообщает телеграм-канал "Сегодня".

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Что известно

По мнению прокурора Тейса Бергера, который представляет сторону обвинения на судебном процессе в Нидерландах, есть доказательства вины конкретных обвиняемых, чьи имена также известны.

Среди этих доказательств:

Характер повреждений самолета свидетельствует о том, как говорит сторона обвинения, что он был сбит ракетой ЗРК "Бук".

ЗРК "Бук" доставили в Первомайское по приказу и в сопровождении обвиняемых

ЗРК "Бук", принадлежащий 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны армии РФ, дислоцировался в Курске, Россия.

"В деле много доказательств, в частности фотографии, видеозаписи, спутниковые снимки, записи перехваченных разговоров и убедительные данные криминалистической экспертизы. Этого достаточно, чтобы вынести обвинительный приговор", — сказал Бергер.

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Среди обвиняемых:

бывший офицер ФСБ и так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков);

гражданин Украины Леонид Харченко (воевал за так называемую "ДНР");

тогда еще полковник ГРУ генштаба РФ, глава так называемого "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский;

подполковник ГРУ Олег Пулатов.

Председательствующий судья Гендрик Стейнгаюс заявил, что решение по делу МН17 может быть принято 17 ноября или 15 декабря 2022 года.

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