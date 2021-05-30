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Супруга ученого из Уханя умерла от COVID-19 еще до начала пандемии – расследование

30 мая, 21:01

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Еще трое сотрудников этой же лаборатории были госпитализированы с симптомами коронавируса

Ученый в лаборатории в Ухане

Ученый в лаборатории в Ухане / Фото: Reuters

Супруга ученого из лаборатории в Ухане (Китай), где, как утверждают некоторые, был создан коронавирус, скончалась от инфекции еще до начала пандемии COVID-19 – в декабре 2019 года.

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Об этом говорится в результатах расследования Госдепартамента США, передает Daily Caller.

Также как утверждается, еще трое сотрудников этой же лаборатории были госпитализированы с симптомами коронавируса в ноябре 2019 года, до первого подтвержденного случая COVID-19.

Кроме того, есть вероятность, что власти КНР знали о происходящем, но намеренно не говорили о том, что вирус может распространяться среди людей и сделал это только в середине января.

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Как ранее мы писали, смешивание разных вакцин от коронавируса увеличивает побочные эффекты. Ученые проверили возможность комбинации препаратов Pfizer и AstraZeneca.

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Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам сообщило, что вакцины против коронавируса, которые используют технологию мРНК, такие как Pfizer/BioNTech и Moderna, способны "нейтрализовать" индийский вариант COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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