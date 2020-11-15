Светошумовые гранаты для разгона и жесткие задержания: что сейчас происходит в Минске (фото, видео)

Силовики задержали не менее 40 человек

Утром 15 ноября в Минске начались массовые акции протеста против режима Александра Лукашенко. Правоохранители применили силу, начался разгон протестующих.

Так, по данным Onliner, на Пушкинской люди стали в цепочку. В свою очередь силовики распылили в них газ из баллончиков.

Как сообщают очевидцы, произошли стычки между силовиками и протестующими.

Также для разгона белорусов на Пушкинской правоохранители применили светошумовые гранаты.

А еще появилось видео, на котором запечатлена зачистка одного из дворов около Пушкинской. Несколько силовиков вели под руки задержанного парня. Когда на помощь подбежала группа других ребят, его отпустили и он смог уйти.

TUT.by показало видео, как выглядели задержания рядом с метро "Пушкинская".

Силовики разыскивают митингующих во дворах.

В Сети опубликовали видео, как парень во всю прыть убегает от силовиков и машин ГАИ, которые движутся на него.

По данным TUT.by, мужчина в маске побил парня по лицу, который после этого упал без сознания на улице.

Журналисты сообщают, что тротуары перекрыты силовиками, подъезжают автозаки и система "Граница".

Как известно, сейчас в Минске уже задержали не менее 40 человек.

Напомним, в Минске прошел ставший уже традиционным для понедельников Марш пенсионеров, кроме того, свои мероприятия провели студенты местных вузов и работники IT-отрасли.

Также 14 ноября в Минске на традиционный субботний марш вышли женщины.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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