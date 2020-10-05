"Свободу нашим внукам": фото и видео с протеста стариков в Беларуси

В Беларуси, где второй месяц продолжаются антиправительственные протесты, прошла демонстрация пенсионеров.

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Об этом сообщает TUT.by.

По данным журналистов, на акцию в Минске собрались около 100 пожилых людей – в руках они держали бело-красно-белые флаги, цветы, иконы и плакаты с лозунгами "Уходи", "Не верю Лукашенко, БТ и RT", "Пенсионеры за перемены".

Видео: Наша Нива

Перед началом акции пенсионеры выстроились в колонну и двинулись маршем, скандируя "Жыве Беларусь", "Уходи", а также "Бабушки против насилия, дедушки против ОМОНа".

Реклама / Фото: tut.by

Дойдя до зданий МВД и КГБ, протестующие стали скандировать "Свободу нашим внукам" и "Караева под суд". Юрия Караев – министр внутренних дел Беларуси.

/ Фото: tut.by

На одной из площадей престарелые демонстранты выстроились в цепь солидарности. Из проезжавших мимо машин к ним выбегали девушки и угощали конфетами, а также дарили цветы.

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/ Фото: tut.by В тренде В Минске задержали протестующих, которые вывели из строя милицейский водомет

Дойдя до площади Якуба Колоса, протестующие возложили цветы к памятнику писателя и разошлись.

/ Фото: tut.by

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/ Фото: tut.by

/ Фото: tut.by

Напомним, накануне в Беларуси прошел другой протест, участники которого выразили солидарность с политзаключенными.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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