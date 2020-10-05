Українська
$ 28,34
33,23
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

"Свободу нашим внукам": фото и видео с протеста стариков в Беларуси

5 октября, 17:35

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Пожилое население также требовало отставки президента Александра Лукашенко

В Беларуси, где второй месяц продолжаются антиправительственные протесты, прошла демонстрация пенсионеров.

Реклама

Об этом сообщает TUT.by.

По данным журналистов, на акцию в Минске собрались около 100 пожилых людей – в руках они держали бело-красно-белые флаги, цветы, иконы и плакаты с лозунгами "Уходи", "Не верю Лукашенко, БТ и RT", "Пенсионеры за перемены".

Видео: Наша Нива

Перед началом акции пенсионеры выстроились в колонну и двинулись маршем, скандируя "Жыве Беларусь", "Уходи", а также "Бабушки против насилия, дедушки против ОМОНа".

Реклама

/ Фото: tut.by

Дойдя до зданий МВД и КГБ, протестующие стали скандировать "Свободу нашим внукам" и "Караева под суд". Юрия Караев – министр внутренних дел Беларуси.

/ Фото: tut.by

На одной из площадей престарелые демонстранты выстроились в цепь солидарности. Из проезжавших мимо машин к ним выбегали девушки и угощали конфетами, а также дарили цветы.

Реклама

/ Фото: tut.by

В тренде
В Минске задержали протестующих, которые вывели из строя милицейский водомет

Дойдя до площади Якуба Колоса, протестующие возложили цветы к памятнику писателя и разошлись.

/ Фото: tut.by

Реклама

/ Фото: tut.by

/ Фото: tut.by

Напомним, накануне в Беларуси прошел другой протест, участники которого выразили солидарность с политзаключенными.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

пенсионеры Беларусь протест Минск Выборы в Беларуси
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Армения заявила, что готова к российским миротворцам в Карабахе. В России ответили
Армения заявила, что готова к российским миротворцам в Карабахе. В России ответилиДругие страны
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)Другие страны
Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробности
Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробностиДругие страны
Одним абзацем. Как прошла седьмая ночь боев за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Как прошла седьмая ночь боев за Нагорный КарабахДругие страны
Новый обстрел Степанакерта: пострадали мирные жители
Новый обстрел Степанакерта: пострадали мирные жителиДругие страны
Одним абзацем. Как прошла четвертая ночь войны за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Как прошла четвертая ночь войны за Нагорный КарабахДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять