Сын Лукашенко на выпускном устроил акцию в цветах Украины (фото)

Наблюдатели не верят в совпадение

Диктатор поздравил своего сына на фоне байка / Коллаж "Сегодня"

Неожиданный казус произошел в семье верного вассала международного преступника Владимира Путина из Беларуси. Во время выпускного бала сын самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко Николай оказался в ситуации, которую наблюдатели посчитали акцией в поддержку Украины.

Что известно

Портал государственного Общественного телевидения Беларуси сообщил, что 17-летний Николай Лукашенко стал выпускником средней школы. Поскольку Николай конечно же хорошо учился, он получил золотую медаль.

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А потом была торжественная фотосессия, во время которой и произошла негласная поддержка воюющей с Россией Украины. Для исторического снимка Николай, который был одет в светло-синий костюм, встал рядом с девушкой, на которой было желтое платье.

"Детки устроили превентивный удар для Лукашенко. На прошлой неделе в Беларуси прошли выпускные балы. И главной их звездой стали младший сын белорусского президента Николай и его спутница — они пришли на выпускной в цветах украинского флага. Совпадение?", – написал на своем телеграм-канале по этому поводу советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

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Кстати, по информации российских оппозиционных журналистов, дальше Коленьку отправляют учиться в Москву – в Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова. Правда, там никто из сокурсников не будет знать, кто на самом деле этот студент – младший сын белорусского диктатора будет грызть гранит науки под чужим именем.

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