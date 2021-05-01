Огонь прекратить, войска отвести. Таджики и кыргызы передумали воевать

Протестующие на митинге возле дома правительства в Бишкеке - они требуют от властей передать оружие добровольцам, готовым поддержать жителей Баткенской области Кыргызстана после столкновений с таджикскими войсками. / Фото: Reuters/Vladimir Pirogov

Таджикистан и Кыргызстан урегулировали ситуацию на границе, где еще недавно гремели орудия и гибли люди.

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Об этом сообщает Интерфакс.

1 мая в Баткенской области, приграничную часть которой обе страны считают своей, провели встречу главы Госкомитетов по нацбезопасности двух стран, подписав протокол о полном прекращении огня и отводе войск к местам постоянной дислокации.

"С сегодняшнего дня наступит тишина, мир и спокойствие в наших странах, особенно в приграничных районах", – заверил глава кыргызского ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Кроме того, в результате других переговоров Таджикистан вернул десять кыргызских граждан, которых задержали во время конфликта и удерживали у военных.

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А замминистров внутренних дел двух стран договорились создать совместные патрули в проблемной зоне.

Напомним, что 29 апреля инцидент со стрельбой около пункта распределения воды на Торткульском водохранилище в Баткинской области едва не перерос в полномасштабную войну между двумя бывшими советскими республиками.

В результате боевых действий с обеих сторон были ранены не менее 260 человек, еще около 50, включая троих кыргызских военных, погибли. На этом фоне 1-2 мая в Киргизии объявлены днями национального траура.