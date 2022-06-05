Таджикистан обвинил Кыргызстан в провокации конфликта на общей границе

Кыргызстан нарушил соглашение не вводить регулярные войска в приграничные районы, считают в Таджикистане

Граница между Таджикистаном и Кыргызстаном плохо демаркирована. Коллаж "Сегодня"

Таджикистан обвинил соседний Кыргызстан в провоцировании пограничного столкновения. Граница между двумя странами, обе из которых имеют российские военные базы и тесно связаны с Москвой, фактически недемаркирована.

Об этом сообщает Reuters.

Реклама

Подробности

МИД Таджикистана заявили, что в пятницу кыргызские военнослужащие преднамеренно и незаконно пересекли границу в районе села Ворух.

Когда таджикские пограничники приказали уйти, кыргызские войска отказались и открыли огонь. Таджикские пограничники открыли ответный огонь, после чего обе стороны договорились о прекращении огня, говорится в заявлении министерства на его веб-сайте.

В апреле обе страны договорились отвести часть сил от границы после того, как на границе имели место две перестрелки за день.

Реклама

РФ заставила Кыргызстан и Таджикистан дать оружие на войну с Украиной

Таджикистан и Кыргызстан "сдались" под давлением России и на конфиденциальном уровне выразили готовность оказать военную помощь агрессору. Военная техника, боеприпасы, а также частично российский контингент из этих центральноазиатских республик вывозится в РФ для применения его на войне, сообщил экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана Альнур Мусаев.

По его словам, со стороны России также оказывается беспрецедентное давление на Казахстан с требованием встать на ее сторону в войне против Украины.

"По последним заявлениям Токаева и нашего МИДа, заметно, что власть Казахстана также готова в режиме секретности оказать помощь России. Удержаться на заявленном нейтралитете по отношению к российско-украинской войне, видимо, не получится. Идут прямые переговоры между Минобороны Казахстана и представителями ВС РФ об отправке нашей военной техники и ограниченного контингента в Украину. Все это пока на уровне разговоров, но ситуация для Казахстана становиться тревожной", – написал Мусаев.

Реклама

Бывший чиновник также отметил, что обстановка осложнена тем, что значительная часть казахов подвержена массированной российской пропаганде: "Не воспринимает реальность угрозы Казахстану со стороны России в случае ее победы над Украиной".

Тем временем президент Владимир Зеленский отозвал послов из Грузии и Кыргызстана. Киргизов он обвинил в оправдании агрессии против Украины.

Читайте также: