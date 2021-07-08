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Таджикистан запросил помощь у ОДКБ из-за ситуации в Афганистане

8 июля 2021 8:32

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Руководство республики опасается, что может не справиться с охраной границы, и рассчитывает на помощь государств

Афганский военный. Фото: REUTERS/Mohammad Ismail

Афганский военный. Фото: REUTERS/Mohammad Ismail

Таджикистан обратился к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой помочь в укреплении границы с Афганистаном из-за опасности наступления талибов.

Соответствующее заявление в ходе видеоконференции Постоянного совета организации сделал постоянный и полномочный представитель Таджикистана при ОДКБ Хасан Султонов.

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Он заявил, что 910 км границы с Таджикистаном находятся под контролем террористической группировки "Талибан".

"Таджикистан, как страна с самой протяженной границей с Афганистаном, принимает необходимые меры по сдерживанию ситуации и противодействию угрозам и вызовам, исходящим из этой страны. Но, учитывая складывающуюся в регионе ситуацию, а также то, что отдельные участки границы с Афганистаном находятся в труднодоступной горной местности, в одиночку справиться с этой задачей представляется сложным"", — заявил он.

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В Таджикистане считают, что ситуация требует адекватного реагирования со стороны ОДКБ. По мнению Султонова, также нужно усилить потенциал по защите южных рубежей.

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"В этом контексте актуальной остается необходимость обеспечения выполнения решения Совета коллективной безопасности от 23 сентября 2013 года "Об оказании помощи Республике Таджикистан в укреплении таджикско-афганской границы", – добавил он.

Ранее мы сообщали, что американские войска должны покинуть Афганистан до 11 сентября.

Также напомним, кроме США, почти все свои войска собирается вывести и Великобритания.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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