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Таиланд остается закрытым для туристов: когда страна откроет границы

2 декабря, 13:50

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

До апреля массовый туризм королевство возобновлять не планирует

Туристам не следует рассчитывать на проведение отпуска в Таиланде как минимум до начала второго квартала 2021 года, то есть до апреля.

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Как сообщает The Thaiger, об этом заявил министр туризма и спорта страны Пипат Ратчакитпракана.

Он подчеркнул, что в отношении любого массового ослабления ограничений следует соблюдать осторожность.

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Журналисты же считают, что его слова лишают турбизнес какой-либо надежды на высокий зимний сезон.

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На данный момент в Таиланд иностранцев впускают только по ограниченному набору виз и с соблюдением въездного карантина и других ограничений. В основном это врачи, дипломаты и бизнесмены.

Тем временем, местная Ассоциация отелей и ассоциация турагентств добивается создания "туристических коридоров" с "COVID-безопасными" странами: Сингапуром, Вьетнамом, Южной Кореей, Австралией, Новой Зеландией и Тайванем.

В октябре власти королевства "приоткрыли" границы для туристов – за месяц страну посетили около тысячи иностранцев по долгосрочным STV-визам. Для ее получения перед вылетом необходимо предоставить ПЦР-тест на коронавирус, справку о здоровье, а при прилету провести 14 дней на карантине.

На этом фоне украинцы могут обратить внимание на внутренний туризм. О самых популярных направлениях нашей страны смотрите в видеосюжете:

Видео: Сегодня

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туризм Таиланд карантин туристы
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