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Азербайджан заявил о ранении "президента" Нагорного Карабаха. Армения ответила

1 ноября, 19:00

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Ранее в Азербайджане заявили, что лидер непризнанной Нагорно-Карабахской республики ранен

Пресс-секретарь так называемого главы Нагорного Карабаха Ваграм Погосян опроверг слухи об обстреле кортежа президента Араика Арутюняна со стороны азербайджанских ВВС.

"Арутюнян выполняет свои должностные обязанности", – сообщил Погосян Спутник Армения.

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Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что президент Арутюнян получил тяжелое ранение.

Напомним, воюющие стороны призвали соблюдать режим прекращения огня, о котором сначала договорились в Москве 10 октября, а позже подтверждали готовность к режиму тишины в Париже 17 октября и Вашингтоне 25 октября.

К слову, незаконный "президент Арцаха" Араик Арутюнян призвал всех встать на защиту Шуши, "республики" и национального достоинства.

В Женеве закончились переговоры враждующих сторон при посредничестве Минской группы ОБСЕ. Армения и Азербайджан договорились не наносить преднамеренных ударов по мирному населению и невоенным объектам. Также им необходимо в письменном виде предоставить комментарии и вопросы, касающиеся механизмов проверки прекращения огня, о котором договорились еще 10 октября.

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Стороны конфликта договорились обменяться списками пленных и телами погибших в течение недели.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения война нагорный карабах карабах
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