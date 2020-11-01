Азербайджан заявил о ранении "президента" Нагорного Карабаха. Армения ответила

Пресс-секретарь так называемого главы Нагорного Карабаха Ваграм Погосян опроверг слухи об обстреле кортежа президента Араика Арутюняна со стороны азербайджанских ВВС.
"Арутюнян выполняет свои должностные обязанности", – сообщил Погосян Спутник Армения.
Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что президент Арутюнян получил тяжелое ранение.
Напомним, воюющие стороны призвали соблюдать режим прекращения огня, о котором сначала договорились в Москве 10 октября, а позже подтверждали готовность к режиму тишины в Париже 17 октября и Вашингтоне 25 октября.
К слову, незаконный "президент Арцаха" Араик Арутюнян призвал всех встать на защиту Шуши, "республики" и национального достоинства.
В Женеве закончились переговоры враждующих сторон при посредничестве Минской группы ОБСЕ. Армения и Азербайджан договорились не наносить преднамеренных ударов по мирному населению и невоенным объектам. Также им необходимо в письменном виде предоставить комментарии и вопросы, касающиеся механизмов проверки прекращения огня, о котором договорились еще 10 октября.
Стороны конфликта договорились обменяться списками пленных и телами погибших в течение недели.
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