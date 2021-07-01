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"Так уж случилось": Лукашенко назвал суверенитет Украины "тающим"

1 июля 2021 14:40

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В то же время Россию он назвал союзниками Беларуси, которые помогают сохранить ее суверенитет

Александр Лукашенко назвал украинцев "братским народом". Фото: Sergei Gapon/Pool via REUTERS

Александр Лукашенко назвал украинцев "братским народом". Фото: Sergei Gapon/Pool via REUTERS

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал украинцев "братским народом". Он считает, что государственный суверенитет Украины якобы "тает"

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Об этом Лукашенко сказал на форуме регионов России и Беларуси.

По его словам, россияне якобы помогают Беларуси сохранить "суверенитет и независимость".

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"Это очень важно и ценно для нас, потому что мы видим, как тает государственный суверенитет наших южных соседей. Пусть простят нас южане, так уж случилось", – отметил он.

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Лукашенко также добавил, что "украинцы – братский народ, который не виноват ни в чем".

"Это наш братский народ, мы всегда были и будем вместе. Но что поделать, когда руководство нашей братской Украины пошло другим путем", - сказал он.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Минске обсуждали вопрос сотрудничества с Россией по авиасообщению в связи с тем, что многие страны Европы прекратили летать над Беларусью и не пускают в свое воздушное пространство белорусские самолеты. Лукашенко даже обиделся на Зеленского и заявил, что будет просить Путина помочь полететь ему в оккупированный Крым.

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