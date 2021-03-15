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Так вакцина AstraZeneca опасна или нет? Компания открещивается от тромбозов

15 марта, 10:34

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

У почти 40 человек из 17 миллионов вакцинированных обнаружена опасная болезнь

Вакцина AstraZeneca не вызывает тромбозов. В безопасности препарата руководство фармацевтической компании убеждает на фоне массового отказа от их прививок.

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Из более 17 миллионов пациентов, получивших дозу, зарегистрировали 15 случаев тромбоза глубоких вен, и еще 22 – тромбоэмболии легочной артерии.

Ряд стран – Норвегия, Дания, Австрия, Нидерланды и Ирландия – приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Итальянское агентство по лекарственным средствам доказательств опасности вакцины не нашло.

"Данных из Скандинавии недостаточно, чтобы однозначно утверждать о связи. В Великобритании прививки получили миллионы, и надо изучить эти данные. Но из соображений безопасности кампания пока приостановлена", – сказал ученый Дэвид Роберт Гримс.

Видео: Сегодня

Тем временем сайт "Сегодня" разрушил мифы об "опасности" вакцины Covishield, которая также является продуктом AstraZeneca. Из-за фейков и дезинформации вакцинация в Украине проходит очень медленно.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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вакцинация вакцина AstraZeneca

Источник: Сегодня

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